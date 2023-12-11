SURVİVOR TAKIMLARI BELLİ OLDU! Survivor All Star 2024 kim mavi takımda kim kırmızı takımda Turabi, Nagihan aynı takım da mı?

Survivor 2024 yılında yayımlanacak yeni formatı Acun Ilıcalı tarafından duyurulduktan sonra büyük merak uyandırmaya başladı. Halk oylamasız formata geçilmesiyle bu sezonun diğer sezonlardan daha fazla ses getirileceği konuşulmaya başladı. Yalnız performansa dayalı yeni sezon için tüm güçlü yarışmacılar kadroya alınmış durumda. Bu hırslı yarışmacıların hepsi kendi dönemine performanslarıyla damga vururken aynı zamanda kavgalarıyla da damga vurmuşlardı. Berna Sahra, Turabi Hakan, Nagihan Turabi gibi birçok ismin aynı takımlarda olup olmadığı çok merak edildi. İşte yeni takımlar…