SURVİVOR TAKIMLARI BELLİ OLDU! Survivor All Star 2024 kim mavi takımda kim kırmızı takımda Turabi, Nagihan aynı takım da mı?

Suvivor 2024 takımları belli oldu. Survivor 2024 yeni sezonda All Star kadrosu ve yeni formatıyla başlayacağını duyurdu. Acun Ilıcalı'nın son paylaşımında yarışmacıları paylaşmasıyla herkesin aklındaki soru "survivor takımları, Survivor All Star 2024 kim mavi de kim kırmızı da Turabi, Nagihan aynı takım da mı?" sorularına cevap aranmaya başlandı. İşte önceki sezonlarda yarışmaya damgasını vurmuş yarışmacılar ve takımları. Kim mavi takımda, kim kırmızı takımda, Turabi ve Nagihan aynı takımda mı, Hakan ve Turabi aynı takımda mı? Takım detayları haberin devamında…