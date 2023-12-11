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Giriş Tarihi: 11.12.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 11:45

SURVİVOR TAKIMLARI BELLİ OLDU! Survivor All Star 2024 kim mavi takımda kim kırmızı takımda Turabi, Nagihan aynı takım da mı?

Suvivor 2024 takımları belli oldu. Survivor 2024 yeni sezonda All Star kadrosu ve yeni formatıyla başlayacağını duyurdu. Acun Ilıcalı'nın son paylaşımında yarışmacıları paylaşmasıyla herkesin aklındaki soru "survivor takımları, Survivor All Star 2024 kim mavi de kim kırmızı da Turabi, Nagihan aynı takım da mı?" sorularına cevap aranmaya başlandı. İşte önceki sezonlarda yarışmaya damgasını vurmuş yarışmacılar ve takımları. Kim mavi takımda, kim kırmızı takımda, Turabi ve Nagihan aynı takımda mı, Hakan ve Turabi aynı takımda mı? Takım detayları haberin devamında…

SURVİVOR TAKIMLARI BELLİ OLDU! Survivor All Star 2024 kim mavi takımda kim kırmızı takımda Turabi, Nagihan aynı takım da mı?

Survivor 2024 yılında yayımlanacak yeni formatı Acun Ilıcalı tarafından duyurulduktan sonra büyük merak uyandırmaya başladı. Halk oylamasız formata geçilmesiyle bu sezonun diğer sezonlardan daha fazla ses getirileceği konuşulmaya başladı. Yalnız performansa dayalı yeni sezon için tüm güçlü yarışmacılar kadroya alınmış durumda. Bu hırslı yarışmacıların hepsi kendi dönemine performanslarıyla damga vururken aynı zamanda kavgalarıyla da damga vurmuşlardı. Berna Sahra, Turabi Hakan, Nagihan Turabi gibi birçok ismin aynı takımlarda olup olmadığı çok merak edildi. İşte yeni takımlar…

SURVİVOR TAKIMLARI BELLİ OLDU! Survivor All Star 2024 kim mavi takımda kim kırmızı takımda Turabi, Nagihan aynı takım da mı?

SURVİVOR 2024 ALL STAR KADROSU

Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı yayın ile güncel kadro netleştirilmiş oldu. Acun Ilıcalı, sezonun başlamasını heyecanla bekleyen izleyicilere

1.Turabi

2. Nefise Karatay

3.Doğukan Manço

4. Merve Aydın

5. Yiğit Poyraz

6. Damla Can

7. Sercan Yıldırım

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SURVİVOR TAKIMLARI BELLİ OLDU! Survivor All Star 2024 kim mavi takımda kim kırmızı takımda Turabi, Nagihan aynı takım da mı?

8. Aleyna Kalaycıoğlu

9. Ogeday Girişken

10. Nagihan Karadere

11. Nihat Altınkaya

12. Seda Ocak

13. Sahra Işık

14. Yasin Obuz

15. Gizem Memiç

SURVİVOR TAKIMLARI BELLİ OLDU! Survivor All Star 2024 kim mavi takımda kim kırmızı takımda Turabi, Nagihan aynı takım da mı?

16. Özgür Tetik

17. Furkan Kızılay

18. Ersin Korkut

19. Hakan Hatipoğlu

20. Bozok Gören

21. Berna Canbeldek

22. Yunus Emre Ocak

23. Seda Aktuğlu

24. Pınar Saka

SURVİVOR TAKIMLARI BELLİ OLDU! Survivor All Star 2024 kim mavi takımda kim kırmızı takımda Turabi, Nagihan aynı takım da mı?

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Nefise Karatay

Seda Ocak

Begüm Yücetan

Sahra Işık

Seda Aktuğlu

Damla Can

Hakan Hatipoğlu

Yiğit Poyraz

Yasin Obuz

Özgür Tetik

Yunus Emre

Ogeday Girişken

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