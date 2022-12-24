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Giriş Tarihi: 24.12.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 16:54

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI LİSTESİ: Survivor ünlüler ve fenomenler yeni sezon yarışmacıları kimler olacak, yarışmacı kadrosu belli oldu mu?

Yeni sezon Survivor yarışmacıları kadrosu milyonların merak konusu haline gelmeye devam ediyor. Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı bir bir isimleri duyururken bu kapsamda heyecan dorukta. Fenomenlerin ve ünlülerin karşı karşıya geleceği ve akıl oyunlarının ön planda olacağı yarışma programının başlamasına sayılı günler kala "2023 Survivor yeni sezon yarışmacıları kimler olacak, belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, 2023 Survivor yeni sezon yarışmacıları kimler olacak, belli oldu mu? İşte yeni yarışmacı kadrosu ve merak edilen tüm detaylar.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI LİSTESİ: Survivor ünlüler ve fenomenler yeni sezon yarışmacıları kimler olacak, yarışmacı kadrosu belli oldu mu?

Survivor yarışmacıları yeni sezon kadrosu ile merak ediliyor. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden yarışmacıların isimlerini bir bir duyururken bu sezonda farklı bir formatla ilerleyeceklerinin de sinyalini vermişti. Hal böyleyken ise "2023 Survivor yeni sezon yarışmacıları kimler olacak, belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Programın 2023'ün Ocak ya da Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor. İşte Survivor yarışmacıları yeni sezon kadrosu ve merak edilen tüm bu detaylar.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI LİSTESİ: Survivor ünlüler ve fenomenler yeni sezon yarışmacıları kimler olacak, yarışmacı kadrosu belli oldu mu?

SURVİVOR YARIŞMACILARI LİSTESİ

Sosyal medya hesabından sık sık yarışmacıların isimlerini duyuran Acun Ilıcalı'nın son bombası fenomenler oldu.

İşte o isimler;

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SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI LİSTESİ: Survivor ünlüler ve fenomenler yeni sezon yarışmacıları kimler olacak, yarışmacı kadrosu belli oldu mu?

Buse Plan

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI LİSTESİ: Survivor ünlüler ve fenomenler yeni sezon yarışmacıları kimler olacak, yarışmacı kadrosu belli oldu mu?

Chaby

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI LİSTESİ: Survivor ünlüler ve fenomenler yeni sezon yarışmacıları kimler olacak, yarışmacı kadrosu belli oldu mu?

Halil İbrahim Göker

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