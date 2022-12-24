SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI LİSTESİ: Survivor ünlüler ve fenomenler yeni sezon yarışmacıları kimler olacak, yarışmacı kadrosu belli oldu mu?

Yeni sezon Survivor yarışmacıları kadrosu milyonların merak konusu haline gelmeye devam ediyor. Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı bir bir isimleri duyururken bu kapsamda heyecan dorukta. Fenomenlerin ve ünlülerin karşı karşıya geleceği ve akıl oyunlarının ön planda olacağı yarışma programının başlamasına sayılı günler kala "2023 Survivor yeni sezon yarışmacıları kimler olacak, belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, 2023 Survivor yeni sezon yarışmacıları kimler olacak, belli oldu mu? İşte yeni yarışmacı kadrosu ve merak edilen tüm detaylar.