SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI LİSTESİ: Survivor ünlüler ve fenomenler yeni sezon yarışmacıları kimler olacak, yarışmacı kadrosu belli oldu mu?

Survivor yarışmacıları yeni sezon kadrosu ile merak ediliyor. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden yarışmacıların isimlerini bir bir duyururken bu sezonda farklı bir formatla ilerleyeceklerinin de sinyalini vermişti. Hal böyleyken ise "2023 Survivor yeni sezon yarışmacıları kimler olacak, belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Programın 2023'ün Ocak ya da Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor. İşte Survivor yarışmacıları yeni sezon kadrosu ve merak edilen tüm bu detaylar.