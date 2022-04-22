Survivor yeni takımlar nasıl oldu? TV8 ile 2022 Survivor yeni ünlüler ve gönüllüler takımları nasıl?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star Yarışmasında önceki gün Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan kritik ada konseyinde ünlüler ve gönüllüler takımlarında yer değişikliği yapan yarışmacılar belirlenmişti. Bu gelişme sonrasında yarışmayı yakından takip edenler "Survivor yeni takımlar nasıl oldu, yeni ünlüler ve gönüllüler takımları nasıl?" sorularına yanıt aranıyor. Merak konusu olan Survivor yeni takımlar nasıl oldu, yeni ünlüler ve gönüllüler takımları nasıl? sorularının cevapları ve tüm bilgiler.