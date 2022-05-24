"KAYBETMEYİ BİL"

Ogeday'ın "Bu yarışmadaki tek sinirli kişi sensin Anıl" sözlerine karşılık Anıl, "Ben seni sivilde de tanıyorum Ogeday, sen böyle değilsin" ifadelerini kullandı. Tartışmaya, ''Kaybetmeyi bil. Ayşe'yi kaç kere azarladın, bench'te kaç kişiyi azarladın. Sonra da gidip herkesten özür diliyorsun" sözleri ile Ogeday son verdi.

Ogeday ile oyuna çıkan Anıl, kazandığı sayının ardından ''Şimdi anladın mı kardeş o kırmızı takımdakinin kim olduğunu!'' diyerek Ogeday'ı işaret etti.