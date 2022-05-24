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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Survivor kim elendi, kim gitti ve yarışmaya veda etti? 24 Mayıs 2022 Survivor'da bir isim bu akşam adaya veda ediyor!
Giriş Tarihi: 24.05.2022 18:36 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 18:36

SON DAKİKA: Survivor kim elendi, kim gitti ve yarışmaya veda etti? 24 Mayıs 2022 Survivor'da bir isim bu akşam adaya veda ediyor!

Survivor All Star'da kritik eleme bu akşam gerçekleşecek. Ayşe, Sude, Hikmet ve Berkan'ın potada olduğu kritik elemede yarışmaya ve dolayısıyla şampiyonluk hayaline veda edecek isim merakla bekleniyor. Bu noktada programdaki gelişmeleri yakından takip edenler "Survivor kim elendi, gitti?" soruları yanıt aramaya başladı. Dört dokunulmazlığın ardından kaybeden takımlar eleme adaylarını belirlemişti. Adaylardan bir isim SMS oy sıralaması ile yarışmadan ayrılacak. Peki, 24 Mayıs 2022 Survivor kim elendi, kim gitti ve yarışmaya veda etti? İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA: Survivor kim elendi, kim gitti ve yarışmaya veda etti? 24 Mayıs 2022 Survivor’da bir isim bu akşam adaya veda ediyor!

Survivor eleme konseyi ile bugün dört yarışmacıdan biri adaya veda edecek. Son olarak geçtiğimiz günkü dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı Sude'yi de potaya koyarak takımından iki ismi eleme adayı olarak belirlemişti. Hal böyleyken gözler "SMS oy sıralaması ile 24 Mayıs 2022 bu akşam Survivor kim elendi, gitti?" sorularının yanıtına çevrildi. Eleme konseylerinde çoğu zaman olduğu gibi bu akşam da tansiyonun üst sınırlara yükselmesi bekleniyor. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti ve yarışmaya veda etti? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Survivor kim elendi, kim gitti ve yarışmaya veda etti? 24 Mayıs 2022 Survivor’da bir isim bu akşam adaya veda ediyor!

SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENECEK?

Bu akşamki eleme konseyi sonrası bir isim adaya veda edecek. Merakla beklenen isim, Acun Ilıcalı tarafından duyurulacak. Haftanın eleme adayları ise şöyle;

Sude

Ayşe

Hikmet

Berkan

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SON DAKİKA: Survivor kim elendi, kim gitti ve yarışmaya veda etti? 24 Mayıs 2022 Survivor’da bir isim bu akşam adaya veda ediyor!

SURVİVOR SON ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Henüz Survivor 4. dokunulmazlık mücadelesini gönüllüler kazandı. Ardından konsey sonrası 4. aday takım arkadaşlarının oylarıyla Sude oldu.

SON DAKİKA: Survivor kim elendi, kim gitti ve yarışmaya veda etti? 24 Mayıs 2022 Survivor’da bir isim bu akşam adaya veda ediyor!

SURVIVOR'DA BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Berkan olurken; haftanın 2. eleme adayı ise Ayşe olarak belirlenmişti.

Ardından ise 3. dokunulmazlığı da kaybeden gönüllüler 3. aday olarak Hikmet'i seçti.

4. eleme adayı Sude oldu.

ANIL'DAN OGEDAY'A 'TAKLİTÇİ' BENZETMESİ

Anıl, Hikmet karşısında oyunu kaybettikten sonra bench'teki Ogeday ile tartışma yaşadı. Ogeday oyun sonunda, ''Anıl bizden hala" sözlerini sarf edince Anıl da ''Ogeday küçük Atakan olmuşsun. Böyle konuşmalar...Onun sözleri onun konuşmaları" dedi. Ogeday ise "Nasıl konuşmalar?" olduğununa dair Anıl'a soru yöneltti

SON DAKİKA: Survivor kim elendi, kim gitti ve yarışmaya veda etti? 24 Mayıs 2022 Survivor’da bir isim bu akşam adaya veda ediyor!

"KAYBETMEYİ BİL"

Ogeday'ın "Bu yarışmadaki tek sinirli kişi sensin Anıl" sözlerine karşılık Anıl, "Ben seni sivilde de tanıyorum Ogeday, sen böyle değilsin" ifadelerini kullandı. Tartışmaya, ''Kaybetmeyi bil. Ayşe'yi kaç kere azarladın, bench'te kaç kişiyi azarladın. Sonra da gidip herkesten özür diliyorsun" sözleri ile Ogeday son verdi.

Ogeday ile oyuna çıkan Anıl, kazandığı sayının ardından ''Şimdi anladın mı kardeş o kırmızı takımdakinin kim olduğunu!'' diyerek Ogeday'ı işaret etti.

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