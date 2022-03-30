Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Survivor eleme gecesi için nefesler tutuldu! SURVİVOR'DA kim elendi, eleme adayları kimler oldu? Adaya veda edecek isim...
Giriş Tarihi: 30.03.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 16:16

Survivor eleme gecesi için nefesler tutuldu! SURVİVOR'DA kim elendi, eleme adayları kimler oldu? Adaya veda edecek isim...

Survivor'da birleşme partisi sonrası ilk dokunulmazlıkta iki takım karşı karşıya geldi ve kendi takımından eleme adayı çıkarmamak için adeta kıyasıya mücadelesini sürdürdü. Elleri bağlı şekilde labirentte ilerleyen yarışmacılar bu parkurda oldukça zorlanırken öte yandan "29 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, yarışmadan kim elendi?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere programda her hafta Çarşamba günü bir isim yarışmaya veda ediyor. Gözler şimdi eleme adayları ile beraber bugün gerçekleşecek olan konseyde. Peki, Survivor kim elendi, gitti? İşte bu hafta potadaki isimlerle beraber tüm detaylar...

Survivor eleme gecesi için nefesler tutuldu! SURVİVOR’DA kim elendi, eleme adayları kimler oldu? Adaya veda edecek isim...

Survivor eleme adayları ile kim elendi sorusu yarınki konseyde yanıt bulacak. Geçtiğimiz gün gerçekleşecek dokunulmazlık mücadelesinde yarışmacılar zorlu labirentte elleri bağlı şekilde yarıştı. Birleşme partisi sonrası şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan iki takım da kendinden bir ismi potaya sokmamak için mücadele etti. Peki, Survivor'da kim elendi, gitti? 28 Mart Survivor'da eleme adayları kimler oldu? İşte programın dün akşamki bölümünden tümüm detaylar...

Survivor eleme gecesi için nefesler tutuldu! SURVİVOR’DA kim elendi, eleme adayları kimler oldu? Adaya veda edecek isim...

NAGİHAN ESKİ EŞİNE İSYAN ETTİ!

Ünlüler takımı, geçtiğimiz iletişim ödülünde ailelerinden gelen fotoğraflara ve mesajlara kavuştu. Kızını görmek için heyecanla ekran karşısına geçen Nagihan, mesaj açılınca kızının kendisiyle yıllar önce çekildiği bir fotoğrafını görünce adeta yıkıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor eleme gecesi için nefesler tutuldu! SURVİVOR’DA kim elendi, eleme adayları kimler oldu? Adaya veda edecek isim...

KARADERE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Karadere, "Bu fotoğrafı ben çektim, kızımın anlık fotoğrafını istiyorum. Bu fotoğraf çok eski, kızım burada dört yaşında. Kızımı çok özledim, son halini görmek istiyorum. Babası bilerek yapıyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Sinirlerine hakim olamayarak bahçeye çıkan Nagihan'ı, takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Survivor eleme gecesi için nefesler tutuldu! SURVİVOR’DA kim elendi, eleme adayları kimler oldu? Adaya veda edecek isim...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA KIRAN KIRANA MÜCADELE!

Survivor'ın ekranlara gelen 61'inci bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanının ardından ada konseyi toplandı. Haftanın ilk iki dokunulmazlık oyunu birleşme partisinden önce cuma ve cumartesi günü yapılmıştı.

Survivor eleme gecesi için nefesler tutuldu! SURVİVOR’DA kim elendi, eleme adayları kimler oldu? Adaya veda edecek isim...

Oylamaların sonucunda Evrim Keklik ve Hikmet Tuğsuz potaya girmişti. Son dokunulmazlık oyunu ise salı akşamı oynandı. Bu oyunda da yenilen gönüllülerde yarışmacılar, oylama yaparak adadan gitmesini istedikleri isimleri yazdı.

Gönüllüler takımında yapılan oylamaya göre potaya giren isim Gökhan Keser oldu. Performans birincisi olan Berkan Karabulut ise dördüncü eleme adayı olarak Yasin Obuz'un adını verdi.

SON DAKİKA