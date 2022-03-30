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Giriş Tarihi: 30.03.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 16:16

Survivor eleme gecesi için nefesler tutuldu! SURVİVOR'DA kim elendi, eleme adayları kimler oldu? Adaya veda edecek isim...

Survivor'da birleşme partisi sonrası ilk dokunulmazlıkta iki takım karşı karşıya geldi ve kendi takımından eleme adayı çıkarmamak için adeta kıyasıya mücadelesini sürdürdü. Elleri bağlı şekilde labirentte ilerleyen yarışmacılar bu parkurda oldukça zorlanırken öte yandan "29 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, yarışmadan kim elendi?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere programda her hafta Çarşamba günü bir isim yarışmaya veda ediyor. Gözler şimdi eleme adayları ile beraber bugün gerçekleşecek olan konseyde. Peki, Survivor kim elendi, gitti? İşte bu hafta potadaki isimlerle beraber tüm detaylar...