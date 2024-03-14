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Survivor’da kıskançlık krizi! Aşk üçgeni mi var? Beria Gözen dün gece bombayı patlattı, sosyal medya birbirine girdi
Giriş Tarihi: 14.03.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
11:58
Survivor’da kıskançlık krizi! Aşk üçgeni mi var? Beria Gözen dün gece bombayı patlattı, sosyal medya birbirine girdi
Survivor All Star'da dün akşam yayınlanan bölümde ödül oyunun sonucunda iletişim ödülü kazanıldı. İletişim ödülünü kazanan takım Kırmızı Takım oldu. İletişim ödülünde canlı yayına bağlanan kırmızı takımda Yunus Emre yayına geçince olanlar oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor