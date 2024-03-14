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Haberler Yaşam Survivor’da kıskançlık krizi! Aşk üçgeni mi var? Beria Gözen dün gece bombayı patlattı, sosyal medya birbirine girdi
Giriş Tarihi: 14.03.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 11:58

Survivor’da kıskançlık krizi! Aşk üçgeni mi var? Beria Gözen dün gece bombayı patlattı, sosyal medya birbirine girdi

Survivor All Star'da dün akşam yayınlanan bölümde ödül oyunun sonucunda iletişim ödülü kazanıldı. İletişim ödülünü kazanan takım Kırmızı Takım oldu. İletişim ödülünde canlı yayına bağlanan kırmızı takımda Yunus Emre yayına geçince olanlar oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor

Survivor’da kıskançlık krizi! Aşk üçgeni mi var? Beria Gözen dün gece bombayı patlattı, sosyal medya birbirine girdi

Survivor All Star'da yarışmacılar bu sene yalnız performanslarıyla değil kavgalarıyla, kaoslarıyla ve özel hayatlarıyla da gündeme geliyorlar. Survivor All Star başladığından beri adı gündemden düşmeyen Yunus Emre Özden dün gece yine sosyal medya birbirine girdi.

Survivor’da kıskançlık krizi! Aşk üçgeni mi var? Beria Gözen dün gece bombayı patlattı, sosyal medya birbirine girdi

Sürekli yarışmaya dair skandal yorumları ve paylaşımlarıyla anılan Yunus Emre'nin eşi Beria Gözen dün gece canlı yayında büyük bir kaos yarattı. Acaba mı dedirtti…

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Survivor’da kıskançlık krizi! Aşk üçgeni mi var? Beria Gözen dün gece bombayı patlattı, sosyal medya birbirine girdi

Dün akşam yayınlanan bölümde kaos üzerine kaos yaşandı. Beria Gözen kıskançlık krizine girdi. Uyarlarıyla fanları birbirine düşürdü.

Survivor’da kıskançlık krizi! Aşk üçgeni mi var? Beria Gözen dün gece bombayı patlattı, sosyal medya birbirine girdi

"BABA OLUYORSUN YUNUS EMRE"

13 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelen Survivor son bölüm kazanan iletişim ödülü alınca Yunus Emre baba olacağını öğrendi. "Bekliyorum babamız" paylaşımıyla eşine seslenen Yunus Emre Özden eşi Beria Özden sonunda müjdeli haberi verdi.

Survivor’da kıskançlık krizi! Aşk üçgeni mi var? Beria Gözen dün gece bombayı patlattı, sosyal medya birbirine girdi

Baba olacağını öğrenen Yunus Emre, "Baba mı oluyorum şaka mı baba oluyorum" diyerek sevinç çığlıkları attı. Ardından, "Dünyalar güzeli karım. Şükürler olsun Allah'ıma" diyerek sevinen Yunus Emre'nin Aleyna ile sarılması olay oldu.

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