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Haberler Yaşam Survivor'da milyonları şoke eden veda! 12 Nisan 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi ve adadan gitti?
Giriş Tarihi: 13.04.2022 21:16 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 21:17

Survivor'da milyonları şoke eden veda! 12 Nisan 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi ve adadan gitti?

Geçtiğimiz Salı günü gerçekleşen Survivor eleme konseyi sonrası kim elendi sorusu da yanıt bulmuş oldu. Yarışmada bu hafta dört dokunulmazlıktan üçünü kaybeden ünlüler takımı; Barış, Gizem ve Perviz'i SMS oylamasına çıkartmıştı. Öte yandan son dokunulmazlıkta yenilmezlik serisini bozan gönüllüler Ayşe'yi eleme adayı olarak seçmişti. Programın sıkı takipçileri "12 Nisan 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi, gitti?" sorusunu bugün de araştırma konusu yaptı. İşte Survivor All Star 2022 sezonuna veda eden son isim...

Survivor’da milyonları şoke eden veda! 12 Nisan 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi ve adadan gitti?

Survivor All Star yarışmasında geçtiğimiz akşam da eleme heyecanı yaşandı. Adaya veda eden ismin belli olduğu gecede adaylar; Barış, Gizem, Ayşe ve Perviz oldu. Heyecanın doruklarda yaşandığı konseyde kritik ismi Acun Ilıcalı duyurdu. Açıklama sonrası Ünlüler takımı büyük üzüntü yaşadı. Öte yandan "12 Nisan 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi, gitti?" soruları yanıt aramaya başladı. Dokunulmazlık oyununda galip gelen son taraf Ünlüler olurken dört eleme adayının üçü de yine kırmızılı takımdan çıktı. Peki, Survivor'da bu hafta kim elendi? İşte son bölümden detaylar...

Survivor’da milyonları şoke eden veda! 12 Nisan 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi ve adadan gitti?

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor kim elendi sorusu 12 Nisan tarihli bölümle yanıt buldu. Heyecan verici gecede 4 ayrı eleme adayı bulunuyordu. SMS oylaması sonucunu Acun Ilıcalı açıkladı.

İşte o isim;

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Survivor’da milyonları şoke eden veda! 12 Nisan 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi ve adadan gitti?

Buna göre; aday olan dört isim yani Barış, Gizem, Perviz ve Ayşe'nin eleme adayı olduğu gecede adaya veda eden isim diğerlerinden daha az oy alan Gizem oldu.

Survivor’da milyonları şoke eden veda! 12 Nisan 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi ve adadan gitti?

SURVİVOR'DA 4. DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİ!

Survivor All Star'da haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda ünlüler takımından Sema ile gönüllüler takımından Evrim karşılaştı. İki ismin mücadelesinden Evrim'in geri dönüşü mücadeleye damga vurdu.

Survivor’da milyonları şoke eden veda! 12 Nisan 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi ve adadan gitti?

Nefesleri kesen dokunulmazlık mücadelesinde kadınlar oyununu gönüllüler takımı kazandı. Erkekler oyununda ise ünlüler takımı ezici bir farkla kazanmayı başardı ve oyun en iyiler mücadelesine döndü. En iyiler mücadelesinde kazanan taraf ünlüler takımı oldu

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