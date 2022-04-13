Survivor All Star yarışmasında geçtiğimiz akşam da eleme heyecanı yaşandı. Adaya veda eden ismin belli olduğu gecede adaylar; Barış, Gizem, Ayşe ve Perviz oldu. Heyecanın doruklarda yaşandığı konseyde kritik ismi Acun Ilıcalı duyurdu. Açıklama sonrası Ünlüler takımı büyük üzüntü yaşadı. Öte yandan "12 Nisan 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi, gitti?" soruları yanıt aramaya başladı. Dokunulmazlık oyununda galip gelen son taraf Ünlüler olurken dört eleme adayının üçü de yine kırmızılı takımdan çıktı. Peki, Survivor'da bu hafta kim elendi? İşte son bölümden detaylar...