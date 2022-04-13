Geçtiğimiz Salı günü gerçekleşen Survivor eleme konseyi sonrası kim elendi sorusu da yanıt bulmuş oldu. Yarışmada bu hafta dört dokunulmazlıktan üçünü kaybeden ünlüler takımı; Barış, Gizem ve Perviz'i SMS oylamasına çıkartmıştı. Öte yandan son dokunulmazlıkta yenilmezlik serisini bozan gönüllüler Ayşe'yi eleme adayı olarak seçmişti. Programın sıkı takipçileri "12 Nisan 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi, gitti?" sorusunu bugün de araştırma konusu yaptı. İşte Survivor All Star 2022 sezonuna veda eden son isim...