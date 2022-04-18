Suwen Tekstil halka arz sonuçları, hisse kodu ve fiyatı 2022: Suwen borsada ne zaman işlem görecek?

SUWEN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Halka arzda yüzde 5'in üzerinde pay alan yatırımcı olmazken Suwen halka arz sonuçları açıklandı. Borsa İstanbul'un yeni üyelerinden Suwen'de halka arzdan 425,5 milyon TL elde edildi.

SUWEN YÖNETİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA

Suwen Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bolluk konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gerek Türkiye'de gerekse de yurt dışında hedeflerimiz var. Yurt içinde ve yurt dışında yeni mağazalar açarak mağaza ağımızı genişletmeye devam ederken çok kanallı bir satış stratejisi ile sürdürülebilir bir büyüme çizgisi yakalamayı hedefliyoruz. Halka arz sürecinde elde ettiğimiz sermayeyi ağırlıklı olarak mağaza yatırımlarımızın ve işletme sermayemizin finansmanında; finansal yapımızın daha da güçlendirilmesi yönünde kullanmayı planlıyoruz."