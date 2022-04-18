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Haberler Yaşam Suwen Tekstil halka arz sonuçları, hisse kodu ve fiyatı 2022: Suwen borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 18.04.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 15:19

Suwen Tekstil halka arz sonuçları, hisse kodu ve fiyatı 2022: Suwen borsada ne zaman işlem görecek?

Giyim sektöründe faaliyet gösteren Suwen Tekstil halka arz sonuçları ile binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. 13-15 Nisan tarihlerinde talep toplama işlemleri yapılan Suwen'de halka arz büyüklüğü 425,5 milyon TL oldu. Sermaye Piyasası Kurulu SPK'nın haftalık bülteni ile halka arzı duyurulan şirketle ilgili olarak yatırımcılar " Suwen Tekstil halka arz sonuçları açıklandı mı, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Suwen Tekstil halka arz, hisse kodu ve işlem tarihi 2022

Suwen Tekstil halka arz sonuçları, hisse kodu ve fiyatı 2022: Suwen borsada ne zaman işlem görecek?

Suwen tekstil halka arz edildi. SPK'nın onay vermesinin ardından Suwen Tekstil halka arz hisse kodu, fiyatı gibi birçok konuda araştırmalar devam ediyor. Son olarak Halka arzda, toplam 71 bin 659 yatırımcıdan, halka arz edilen payların 3,52 katına denk gelen 1,49 milyar TL nominal değerli pay talebi geldi. Peki Suwen Tekstil halka arz sonuçları, hisse kodu ve fiyatı nedir? 2022 Suwen borsada ne zaman işlem görecek?

Suwen Tekstil halka arz sonuçları, hisse kodu ve fiyatı 2022: Suwen borsada ne zaman işlem görecek?

SUWEN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Halka arzda yüzde 5'in üzerinde pay alan yatırımcı olmazken Suwen halka arz sonuçları açıklandı. Borsa İstanbul'un yeni üyelerinden Suwen'de halka arzdan 425,5 milyon TL elde edildi.

SUWEN YÖNETİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA

Suwen Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bolluk konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gerek Türkiye'de gerekse de yurt dışında hedeflerimiz var. Yurt içinde ve yurt dışında yeni mağazalar açarak mağaza ağımızı genişletmeye devam ederken çok kanallı bir satış stratejisi ile sürdürülebilir bir büyüme çizgisi yakalamayı hedefliyoruz. Halka arz sürecinde elde ettiğimiz sermayeyi ağırlıklı olarak mağaza yatırımlarımızın ve işletme sermayemizin finansmanında; finansal yapımızın daha da güçlendirilmesi yönünde kullanmayı planlıyoruz."

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Suwen Tekstil halka arz sonuçları, hisse kodu ve fiyatı 2022: Suwen borsada ne zaman işlem görecek?

SUWEN HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Suwen hisselerinin Borsa İstanbul'da 18-19 Nisan tarihlerinde işlem görmesi bekleniyor.

Suwen'de halka arz büyüklüğü 425,5 milyon TL oldu

13-15 Nisan tarihlerinde talep toplama işlemleri yapılan Suwen'de halka arz büyüklüğü 425,5 milyon TL oldu.

Borsa İstanbul'un yeni üyelerinden Suwen'de halka arzdan 425,5 milyon TL elde edildi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada 13-15 Nisan tarihleri arasında yapılan talep toplama işlemlerinde halka arz fiyatı 18,50 TL olurken, halka arz edilen 23 milyon TL'lik nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti.

Halka arzda, toplam 71 bin 659 yatırımcıdan, halka arz edilen payların 3,52 katına denk gelen 1,49 milyar TL nominal değerli pay talebi geldi.

Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 4,40 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,59 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,88 katı talep geldi.

Halka arzda yüzde 5'in üzerinde pay alan yatırımcı olmadı.

SUWEN HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ BANKALARDAN YAPILACAK?

Suwen halka arz işlemleri 13-14-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapıldı.

Suwen Tekstil halka arz sonuçları, hisse kodu ve fiyatı 2022: Suwen borsada ne zaman işlem görecek?
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