Suwen Tekstil halka arz sonuçları, hisse kodu ve fiyatı 2022: Suwen borsada ne zaman işlem görecek?

SUWEN HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Suwen hisselerinin Borsa İstanbul'da 18-19 Nisan tarihlerinde işlem görmesi bekleniyor.
Suwen'de halka arz büyüklüğü 425,5 milyon TL oldu
13-15 Nisan tarihlerinde talep toplama işlemleri yapılan Suwen'de halka arz büyüklüğü 425,5 milyon TL oldu.
Borsa İstanbul'un yeni üyelerinden Suwen'de halka arzdan 425,5 milyon TL elde edildi.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada 13-15 Nisan tarihleri arasında yapılan talep toplama işlemlerinde halka arz fiyatı 18,50 TL olurken, halka arz edilen 23 milyon TL'lik nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti.
Halka arzda, toplam 71 bin 659 yatırımcıdan, halka arz edilen payların 3,52 katına denk gelen 1,49 milyar TL nominal değerli pay talebi geldi.
Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 4,40 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,59 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,88 katı talep geldi.
Halka arzda yüzde 5'in üzerinde pay alan yatırımcı olmadı.
SUWEN HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ BANKALARDAN YAPILACAK?
Suwen halka arz işlemleri 13-14-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapıldı.