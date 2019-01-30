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şüphelisi, kics boksçu tarafından etkisiz hale getirildi

Birbiri ardına gelen haberlerine bir yenisi 'de eklendi. Ancak sarhoş tacizci bu kez sert kayaya çarptı, marketten sürüklenerek dışarı çıkarıldı.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 30.01.2019 18:26 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 18:29
Taciz şüphelisi, kics boksçu tarafından etkisiz hale getirildi

Marketteki kadına şüphelisi, kics boksçu tarafından etkisiz hale getirildi

Taciz şüphelisi, kics boksçu tarafından etkisiz hale getirildi

'de bir markete gelen ve alkollü olduğu önü sürülün kişi, kadın çalışanı ettiği iddiasıyla, komşu spor salonu işletmecisi antrenörü Coşkun K. tarafından yumrukla yere düşürülüp, sürüklenerek dışarı çıkarıldı.

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Taciz şüphelisi, kics boksçu tarafından etkisiz hale getirildi

Olay, 'in Karşıyaka ilçesinde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete gelen ve alkollü olduğu öne sürülen adı öğrenilemeyen erkek, kadın çalışana küfür ederek, tacize kalkıştı.

Taciz şüphelisi, kics boksçu tarafından etkisiz hale getirildi

Market çalışan kadın, adamın dışarı çıkmasını istedi ancak başarılı olamadı.

Taciz şüphelisi, kics boksçu tarafından etkisiz hale getirildi

Kadın bunun üzerine yan taraftaki spor salonunda bulunan antrenörü Coşkun K.'dan yardım istedi.

Taciz şüphelisi, kics boksçu tarafından etkisiz hale getirildi

Coşkun K., önce adamı ikna etmeye çalıştı ancak küfür edince yumruk attı.

Taciz şüphelisi, kics boksçu tarafından etkisiz hale getirildi

Bayılan kişi, sürüklenerek market dışına çıkarıldı. Bu anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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