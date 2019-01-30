İzmir'de bir markete gelen ve alkollü olduğu önü sürülün kişi, kadın çalışanı taciz ettiği iddiasıyla, komşu spor salonu işletmecisi kick boks antrenörü Coşkun K. tarafından yumrukla yere düşürülüp, sürüklenerek dışarı çıkarıldı.