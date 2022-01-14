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Haberler Yaşam e-Okul Takdir teşekkür - karne notu hesaplama: İlkokul, ortaokul ve lise Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 14.01.2022 01:15 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 08:06

e-Okul Takdir teşekkür - karne notu hesaplama: İlkokul, ortaokul ve lise Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

2021-2022 Eğitim öğretim yılının ilk döneminin bitmesine az bir zaman kaldı. 1.Dönem sonunun yaklaşması ile birlikte milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşayacak. Yapılan sınavların ardından değerlendirme işlemleri sonrası karne notları netleşecek. Bu noktada, "İlkokul, ortaokul ve lise Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere; MEB tarafından geçen yılki yönetmelikte takdir ve teşekkür hesaplama işlemlerine dair kriterler de açıklanmıştı. İşte Takdir teşekkür hesaplama e-Okul karne notu bilgileri.

Takdir teşekkür hesaplama e-Okul karne notu: İlkokul, ortaokul ve lise Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

Takdir teşekkür hesaplama işlemleri, karne gününe az bir zaman kala milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Bu bağlamda; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yılki yönetmelikte takdir teşekkür hesaplama işlemlerine dair bilgiler de açıklanmıştı. 70,00-84,99 arasındakiler teşekkür belgesi almaya hak kazanacak olup 85,00 ve daha yukarı olanlar ise takdir belgesi alacaklar. Peki; İlkokul, ortaokul ve lise Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İşte Takdir teşekkür hesaplama e-Okul karne notu!

Takdir teşekkür hesaplama e-Okul karne notu: İlkokul, ortaokul ve lise Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yılki yönetmelikte takdir ve teşekkür hesaplama işleminde kriterleri açıklamıştı. O kriterler şöyleydi:

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

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Takdir teşekkür hesaplama e-Okul karne notu: İlkokul, ortaokul ve lise Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre;

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle bulunur.

Her ders için bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ders başına çıkan not ortalamalarının hepsi toplanır.

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Takdir teşekkür hesaplama e-Okul karne notu: İlkokul, ortaokul ve lise Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

E OKUL'DA KARNE NOTU NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebiliyor.

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Takdir teşekkür hesaplama e-Okul karne notu: İlkokul, ortaokul ve lise Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?
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