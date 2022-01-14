e-Okul Takdir teşekkür - karne notu hesaplama: İlkokul, ortaokul ve lise Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

2021-2022 Eğitim öğretim yılının ilk döneminin bitmesine az bir zaman kaldı. 1.Dönem sonunun yaklaşması ile birlikte milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşayacak. Yapılan sınavların ardından değerlendirme işlemleri sonrası karne notları netleşecek. Bu noktada, "İlkokul, ortaokul ve lise Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere; MEB tarafından geçen yılki yönetmelikte takdir ve teşekkür hesaplama işlemlerine dair kriterler de açıklanmıştı. İşte Takdir teşekkür hesaplama e-Okul karne notu bilgileri.