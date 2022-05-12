Son dakika: Takı kavgasında kan akmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Vurun hepsini

DOKTOR ÇİFTTEN BOŞANMA TALEBİ



Olayın ardından damadın ailesi, Basri Bulut ve kızı hakkında şikayetçi oldu. Doktor çift ise avukatları aracılığıyla karşılıklı tazminat talebinde bulunup, boşanmak için aile mahkemesine başvurdu.



