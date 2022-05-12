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Haberler Yaşam Son dakika: Takı kavgasında kan akmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Vurun hepsini
Giriş Tarihi: 12.05.2022 10:09 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 10:27

Son dakika: Takı kavgasında kan akmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Vurun hepsini

Trabzon'da, 8 ay önce doktor kızı Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş'in düğününde çıkan takı tartışması sırasında tabancayla damat ve kız kardeşi ile dünürlerini yaralayan tutuklu Basri Bulut'un (50) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada darbedildiğini öne süren Bulut, "Kendimi ve ailemi korumak amacıyla yere ateş ettim. Hedef gözetmedim" dedi. Müşteki aile fertlerinden Meryem Keleş ise Burcu Bulut Keleş'in babasına "Vur, hepsini" diye bağırdığını öne sürerek, "Bana saldıran Burcu saçlarımdan tutarak babasının önüne atıp, beni de vurmasını söyledi. Basri Bulut, bacaklarıma ateş etti" diye konuştu.

DHA
Son dakika: Takı kavgasında kan akmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Vurun hepsini

SON DAKİKA: TAKI KAVGASINDA KAN AKMIŞTI! İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: VURUN HEPSİNİ

Olay, 25 Eylül 2021'de, 1 No'lu Bostancı Mahallesi Hasan Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde görevli Dr. Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş, geçen yıl 11 Eylül'de evlendi. Düğünde takı paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.

Son dakika: Takı kavgasında kan akmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Vurun hepsini

Aynı gün konuyu kapatan aileler, 4 gün sonra yeniden bir araya geldi. Kastamonu'dan Trabzon'a gelen, gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut, belinden çıkardığı tabancayla damadı Ümit Keleş ile babası Hasan (53) annesi Meryem (53) ve kız kardeşi Edanur (25) Keleş'i yaraladı.

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Son dakika: Takı kavgasında kan akmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Vurun hepsini

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerince yakalanan Bulut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika: Takı kavgasında kan akmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Vurun hepsini

DOKTOR ÇİFTTEN BOŞANMA TALEBİ

Olayın ardından damadın ailesi, Basri Bulut ve kızı hakkında şikayetçi oldu. Doktor çift ise avukatları aracılığıyla karşılıklı tazminat talebinde bulunup, boşanmak için aile mahkemesine başvurdu.

Son dakika: Takı kavgasında kan akmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Vurun hepsini

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık tarafından iddianame hazırlandı. Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; tutuklu sanık Basri Bulut'un 'silahlı nitelikli kasten yaralama' suçundan, kızı Burcu Bulut Keleş'in ise 'azmettirmek' suçundan 8 yıla kadar hapsi istendi.

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