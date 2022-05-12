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Son dakika: Takı kavgasında kan akmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Vurun hepsini
Giriş Tarihi: 12.05.2022 10:09
Güncelleme Tarihi: 12.05.2022
10:27
Son dakika: Takı kavgasında kan akmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Vurun hepsini
Trabzon'da, 8 ay önce doktor kızı Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş'in düğününde çıkan takı tartışması sırasında tabancayla damat ve kız kardeşi ile dünürlerini yaralayan tutuklu Basri Bulut'un (50) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada darbedildiğini öne süren Bulut, "Kendimi ve ailemi korumak amacıyla yere ateş ettim. Hedef gözetmedim" dedi. Müşteki aile fertlerinden Meryem Keleş ise Burcu Bulut Keleş'in babasına "Vur, hepsini" diye bağırdığını öne sürerek, "Bana saldıran Burcu saçlarımdan tutarak babasının önüne atıp, beni de vurmasını söyledi. Basri Bulut, bacaklarıma ateş etti" diye konuştu.