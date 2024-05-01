Takıntılı aşıktan dinamitli tuzak: Eski sevgilinin yeni sevgilisine öyle bir şey yaptı ki!

EVİN KROKİSİNİ BİLE ÇİZDİRMİŞ!

Batuhan Y. de 23 yaşındaki kız arkadaşı Rabia S.'nin eski erkek arkadaşı Serdar E.'den şüphelendiklerini söyledi. Bunun üzerine ifadesine başvurulan Rabia S.; iki yıl önceki eski erkek arkadaşı Serdar E.'den ayrıldıktan sonra kendisini sürekli tehdit ettiğini, fiziki takip yaptığını, ayrılmalarını takıntı hale getirdiğini ve akrabalarının da araçlarına zarar verdiğini öne sürdü.

Rabia S.'nin ifadeleri doğrultusunda Serdar E.'yi gözaltına alan ekipler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaya başladı. Serdar E.'nin yapılan üst aramasında eski kız arkadaşı Rabia S.'nin evine ait otoparka girişlerin yer aldığı bir kroki bulundu.