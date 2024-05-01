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Giriş Tarihi: 01.05.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 11:05

Takıntılı aşıktan dinamitli tuzak: Eski sevgilinin yeni sevgilisine öyle bir şey yaptı ki!

Zonguldak'ta takıntılı aşık Serdar E., korkunç bir plana imza attı. Eski sevgilisi Rabia S.'nin yeni erkek arkadaşı Batuhan Y.'nin aracına dinamit görünümlü düzenek kuran Serdar E.'nin planı otomobilin yağ akıtmasıyla ortaya çıktı! Gözaltına alınan Serdar E., ifadesinde tuzağın detaylarını anlattı…

İHA
Takıntılı aşıktan dinamitli tuzak: Eski sevgilinin yeni sevgilisine öyle bir şey yaptı ki!

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli İlçesi'nde 24 yaşındaki Batuhan Y.'nin babası; oğluna ait park halindeki aracının yağ kaçırdığını fark edince tamir için Kışla Sanayi Sitesi'ne götürdü. Aracı lifte kaldıran usta karteldeki kaçakları incelemek isterken kartel ile egzoz arasında bir düzenek olduğunu fark etti.

Takıntılı aşıktan dinamitli tuzak: Eski sevgilinin yeni sevgilisine öyle bir şey yaptı ki!

DİNAMİT GÖRÜNÜMLÜ DÜZENEK ÇIKTI!

Durumu önce araç sahibine söyleyen usta; ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine sanayi sitesine Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile bomba imha uzmanı sevk edildi.

Aracın bulunduğu işyerinin çevresine şerit çeken ekipler düzeneği incelemeye aldı. Bu sırada Batuhan Y.'nin babası ve sanayi sitesindeki ustanın ifadelerine başvuruldu. Düzenek araçtan alınarak bomba imha uzmanı ekiplerince patlatıldı.

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Takıntılı aşıktan dinamitli tuzak: Eski sevgilinin yeni sevgilisine öyle bir şey yaptı ki!

ARACI TORPİLLE PATLATMAK İSTEMİŞ!

Patlatma sonrası yapılan incelemede bomba görünümlü düzeneğin üç adet torpilden oluştuğu sabitlemek amacıyla bir adet de ilaç kutusu kullanıldığı tespit edildi. Torpillerin aracın alt kısmından gelen ısıyla patlatmasının amaçlandığı ortaya çıktı.

Takıntılı aşıktan dinamitli tuzak: Eski sevgilinin yeni sevgilisine öyle bir şey yaptı ki!

TEK ŞÜPHELİ ESKİ ERKEK ARKADAŞ!

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturmayı derinleştiren ekipler Batuhan Y.'nin ifadesine başvurarak böyle bir düzeneğin kimin tarafından yapılabileceğini ve husumetlisinin olup olmadığı yönünde sorular sordu.

Takıntılı aşıktan dinamitli tuzak: Eski sevgilinin yeni sevgilisine öyle bir şey yaptı ki!

EVİN KROKİSİNİ BİLE ÇİZDİRMİŞ!

Batuhan Y. de 23 yaşındaki kız arkadaşı Rabia S.'nin eski erkek arkadaşı Serdar E.'den şüphelendiklerini söyledi. Bunun üzerine ifadesine başvurulan Rabia S.; iki yıl önceki eski erkek arkadaşı Serdar E.'den ayrıldıktan sonra kendisini sürekli tehdit ettiğini, fiziki takip yaptığını, ayrılmalarını takıntı hale getirdiğini ve akrabalarının da araçlarına zarar verdiğini öne sürdü.

Rabia S.'nin ifadeleri doğrultusunda Serdar E.'yi gözaltına alan ekipler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaya başladı. Serdar E.'nin yapılan üst aramasında eski kız arkadaşı Rabia S.'nin evine ait otoparka girişlerin yer aldığı bir kroki bulundu.

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