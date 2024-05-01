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Takıntılı aşıktan dinamitli tuzak: Eski sevgilinin yeni sevgilisine öyle bir şey yaptı ki!
Giriş Tarihi: 01.05.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
11:05
Takıntılı aşıktan dinamitli tuzak: Eski sevgilinin yeni sevgilisine öyle bir şey yaptı ki!
Zonguldak'ta takıntılı aşık Serdar E., korkunç bir plana imza attı. Eski sevgilisi Rabia S.'nin yeni erkek arkadaşı Batuhan Y.'nin aracına dinamit görünümlü düzenek kuran Serdar E.'nin planı otomobilin yağ akıtmasıyla ortaya çıktı! Gözaltına alınan Serdar E., ifadesinde tuzağın detaylarını anlattı…