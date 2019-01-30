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minaresinin bölümü yerleştirildi

Taksim Meydanı'nda inşaatı devam eden Taksim Camii'nde her gün bitime bir adım daha yaklaşılıyor. Bugün ilk minarenin külah bölümü yerine yerleştirildi

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 30.01.2019 18:51 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 18:53
Taksim Camii minaresinin külah bölümü yerleştirildi

Taksim Meydanında yapımı devam eden caminin iki minaresinden birinin külahı bölümü yerine konuldu.

Taksim Camii minaresinin külah bölümü yerleştirildi

Saat 17.30 sıralarında inşaat alanından vinçle kaldırılan bölümü yerine yerleştirildi.

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Taksim Camii minaresinin külah bölümü yerleştirildi

bölümünün, 8 ton ağırlığında ve çelikten yapıldığı öğrenildi.

Taksim Camii minaresinin külah bölümü yerleştirildi

Çalışmalar DHA kamerasınca havadan görüntülendi.

Taksim Camii minaresinin külah bölümü yerleştirildi

Külahın takılması anlarını ilgiyle izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görütüledi.

Taksim Camii minaresinin külah bölümü yerleştirildi
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Taksim Camii minaresinin külah bölümü yerleştirildi
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