Taksim Meydanı'nda inşaatı devam eden Taksim Camii'nde her gün bitime bir adım daha yaklaşılıyor. Bugün ilk minarenin külah bölümü yerine yerleştirildi İstanbul Taksim Meydanında yapımı devam eden caminin iki minaresinden birinin külahı bölümü yerine konuldu. Saat 17.30 sıralarında inşaat alanından vinçle kaldırılan minare külah bölümü yerine yerleştirildi. Külah bölümünün, 8 ton ağırlığında ve çelikten yapıldığı öğrenildi. Çalışmalar DHA kamerasınca havadan görüntülendi. Külahın takılması anlarını ilgiyle izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görütüledi.