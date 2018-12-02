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Tam bebeğini 5. kattan atacaktı ki…

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 02.12.2018 20:01 Güncelleme Tarihi: 02.12.2018 20:05
Tam bebeğini 5. kattan atacaktı ki…

'ta 5 katlı bir binanın bodrum katında çıktı. Yangın sırasında üst katlarda mahsur kalanlar ile birlikte itfaiye ekipleri de heyecanlı anlar yaşadı.

Tam bebeğini 5. kattan atacaktı ki…

, Mehterçeşme Mahallesi 1869. sokakta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

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Tam bebeğini 5. kattan atacaktı ki…

Bodrum katta alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tam bebeğini 5. kattan atacaktı ki…

Yangının çıktığı bodrum katta dumanlar binayı sardı. Üst katlardaki dairelere sızan dumanlar apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Tam bebeğini 5. kattan atacaktı ki…

sırasında üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Üst katlarda mahsur kalan anne ile bebeğinin dumanlar arasında itfaiye ekiplerince kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tam bebeğini 5. kattan atacaktı ki…

Yangını gören mahalle sakini Hüseyin Turan "Bir anda dumanlar yükselmeye başladı. En üstte aile vardı. Kadın bebeği aşağı atmaya çalıştı. İtfaiyeyi aradık. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları tahliye etti. Çocuğa oksijen tüpüyle müdahale ettiler. Herhangi bir can kaybı yok çok şükür" dedi.

Tam bebeğini 5. kattan atacaktı ki…

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.

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