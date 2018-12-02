Yangını gören mahalle sakini Hüseyin Turan "Bir anda dumanlar yükselmeye başladı. En üstte aile vardı. Kadın bebeği aşağı atmaya çalıştı. İtfaiyeyi aradık. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları tahliye etti. Çocuğa oksijen tüpüyle müdahale ettiler. Herhangi bir can kaybı yok çok şükür" dedi.