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Tarihçiler, psikoloji uzmanları ve sosyologlar aynı fikirde: Dayanışma ruhu DNA’mızda var!
Giriş Tarihi: 19.02.2023 08:10
Güncelleme Tarihi: 19.02.2023
08:15
Tarihçiler, psikoloji uzmanları ve sosyologlar aynı fikirde: Dayanışma ruhu DNA’mızda var!
Büyük deprem felaketi Türk toplumunun farklı kesimlerini bir araya getirdi. Dayanışma, yardımlaşma ve kenetlenme bugünlerin anahtar kelimeleri. Türk tarihine baktığımızda; savaşlar, kıtlık ve doğal afetler gibi zor zamanlarda aynı 'Milli Mücadele' ruhunun devreye girdiğini görüyoruz. Peki, Türk toplumunun bu 'zor zaman refleksi'nin, kenetlenme duygusunun tarihi, sosyolojik ve psikolojik temelinde neler yatıyor? 'Türk halkının sosyal ve tarihsel psikolojisi' konusunda ülkemizin ender uzmanlarından psikiyatr Prof. Dr. Erol Göka'yla derin bir söyleşi gerçekleştirip konunun kökenine indik...