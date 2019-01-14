Tarihe karışan 62 otomobil

Üretimi duran, tarihe karışan otmobiller... Mesela Linea günümüze en yakın örnek ama öncesinde bir dönem yolların tozunu attıran ve artık tarihe karışan yüzlerce model var. sabah.com.tr olarak dönemin en gözde modelleri olup artık sadece ikinci el sitelerde görülen otomobilleri araştırdık. İşte Türkiye'de yakından tanınan ancak artık üretimde olamayan 62 model... 1. Fiat Albea Fiat'ın 2002 senesinin Mart ayında satışa sunduğu Albea'nın 2012 yılında üretimi durduruldu. Türkiye'de ticari taksilerin yoğunlukla kullandığı Albea; Active, Dynamic ve Premio olmak üzere 3 farklı donanım paketleri ile satışa sunulmuştu. 2. Fiat Tempra Fiat'ın 1990 ile 1998 yılları arasında ürettiği Tempra, 2.0 litre, 148 beygir gücü ve 16v motor seçeneğiyle Türkiye'de üretilen dönemin en güçlü binek otomobil ünvanına sahipti. 3. Fiat Tipo Tipo, İtalyan otomotiv firması Fiat'ın 1988 ile 1995 yılları arasında ürettiği gözde modellerden biriydi. Ön camları elektrikli olan otomobil, 1.4 ve 1.6 motor seçenekleriyle satılıyordu.