Tarihe karışan 62 otomobil

Üretimi duran, tarihe karışan otmobiller... Mesela Linea günümüze en yakın örnek ama öncesinde bir dönem yolların tozunu attıran ve artık tarihe karışan yüzlerce model var. sabah.com.tr olarak dönemin en gözde modelleri olup artık sadece ikinci el sitelerde görülen otomobilleri araştırdık.