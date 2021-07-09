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Haberler Yaşam Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne saatler kaldı: Güreş severler sokakta sabahladı
Giriş Tarihi: 09.07.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 10:37

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne saatler kaldı: Güreş severler sokakta sabahladı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne saatler kaldı. Edirne'ye akın eden güreş severler sokaklarda sabahladı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne saatler kaldı: Güreş severler sokakta sabahladı

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamadı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne saatler kaldı: Güreş severler sokakta sabahladı

Bu yıl 9- 10- 11 Temmuz tarihlerinde, 660'ıncısı düzenlenen güreşlerin, 13 bin kişilik Kırkpınar Er Meydanı'nda 3'te bir doluluk oranında seyircili yapılmasına karar verildi.

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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne saatler kaldı: Güreş severler sokakta sabahladı

Bu kararın ardından Türkiye'nin çeşitli illerinden güreş severler kente gelince tüm otel ve pansiyonlar tamamen doldu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne saatler kaldı: Güreş severler sokakta sabahladı

İl dışından gelenler kalacak yer bulamayınca Selimiye Camii'nin bahçesinde ve Osmanlı mezar taşlarının sergilendiği alanlarda kurdukları çadırlarda ve korunaklı alanlarda sabahladı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne saatler kaldı: Güreş severler sokakta sabahladı

Bazı güreş severler Selimiye Camii'nin bahçesinde özelikle çadırla kalarak güreş sevdasını yaşattıklarını söyledi.

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