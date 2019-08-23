Tarihi surlar millet bahçesine kavuştu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların terörün izlerinin silinmesi için yürüttüğü ihya ve inşa çalışmaları devam ediyor.

İlk olarak Hazreti Süleyman Camisi'nin yer aldığı alanda uygulanan projeyle 115 dönümlük alan gecekondulardan arındırılarak İçkale'nin tarihi kimliği ön plana çıkarıldı. Ardından Ongözlü Köprü'nün karşısında yer alan Kırklar Dağı'nın yamacındaki 33 hektar alanda uygulanan "Dicle Vadisi Rekreasyon Alanı Projesi" ile de yeşil alan oluşturuldu.