Türkiye'nin en iyi haber sitesi

n tozlu raflarından çıkan en acı lar

Giriş Tarihi: 08.04.2018 20:46 Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 20:53
  • 1
  • 85
n tozlu raflarından çıkan en acı lar
Tarihin tozlu raflarından çıkan en acı fotoğraflar

Alman bombardımanında ölen eşinin başında yas tutan yaşlı bir adam - Polonya, 1944

  • 2
  • 85
n tozlu raflarından çıkan en acı lar
Tarihin tozlu raflarından çıkan en acı fotoğraflar

Vietnamlı bir anne, çocuklarını ABD'nin bombardıman yaptığı bölgeden kaçırmaya çalışıyor.Pulitzer ödüllü bu 1965 yılında çekildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 85
n tozlu raflarından çıkan en acı lar
Tarihin tozlu raflarından çıkan en acı fotoğraflar

Kendi buluşu olan su ayakkabıları ile İstanbul Boğazı'nı yürüyerek geçen Yüzbaşı Atilla Hülagü.Beylerbeyi, 24 Ağustos 1961

  • 4
  • 85
n tozlu raflarından çıkan en acı lar
Tarihin tozlu raflarından çıkan en acı fotoğraflar

Adolf Hitler'in Nepal kralı Truibhuvan'a hediye ettiği 1938 model Mercedes Benz'in başkente taşınması.Ülkede çok az yol olduğu için araba başkente kadar bu şekilde taşınıyor - 1940.

  • 5
  • 85
n tozlu raflarından çıkan en acı lar
Tarihin tozlu raflarından çıkan en acı fotoğraflar

Müttefik kuvvetler tarafından toplama kampından kurtarılmasının ardından gözyaşlarına boğulan bir Yahudi mahkûm.Almanya 1945

  • 6
  • 85
n tozlu raflarından çıkan en acı lar
Tarihin tozlu raflarından çıkan en acı fotoğraflar

İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin güzelliğiyle nam salmış eşi Süreyya İsfendiyari Bahtiyari

  • 7
  • 85
n tozlu raflarından çıkan en acı lar
Tarihin tozlu raflarından çıkan en acı fotoğraflar

Zorunlu göçe tabi tutulan Bulgaristan Türkleri'nin trenden iniş anı, 1989.

BİZE ULAŞIN