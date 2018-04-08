Tarihin tozlu raflarından çıkan en acı fotoğraflar

Alman bombardımanında ölen eşinin başında yas tutan yaşlı bir adam - Polonya, 1944 Vietnamlı bir anne, çocuklarını ABD'nin bombardıman yaptığı bölgeden kaçırmaya çalışıyor.Pulitzer ödüllü bu fotoğraf 1965 yılında çekildi. Kendi buluşu olan su ayakkabıları ile İstanbul Boğazı'nı yürüyerek geçen Yüzbaşı Atilla Hülagü.Beylerbeyi, 24 Ağustos 1961 Adolf Hitler'in Nepal kralı Truibhuvan'a hediye ettiği 1938 model Mercedes Benz'in başkente taşınması.Ülkede çok az yol olduğu için araba başkente kadar bu şekilde taşınıyor - 1940. Müttefik kuvvetler tarafından toplama kampından kurtarılmasının ardından gözyaşlarına boğulan bir Yahudi mahkûm.Almanya 1945 İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin güzelliğiyle nam salmış eşi Süreyya İsfendiyari Bahtiyari Zorunlu göçe tabi tutulan Bulgaristan Türkleri'nin trenden iniş anı, 1989.