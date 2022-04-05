Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? OGM personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı 2022
Giriş Tarihi: 05.04.2022 12:00 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 12:00

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? OGM personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı 2022

Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde görev yapmak üzere toplamda 5064 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartları, tarihleri ve işlem bilgilerini öğrenmek isteyenler "OGM personel alımı ne zaman yapılacak? OGM personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte OGM personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı 2022 bilgileri.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? OGM personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı 2022

OGM personel alımı sürecine ilişkin detaylar merak ediliyor. Toplamda 5 bin 64 personel alımı yapılacağı geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Başvuruda bulunmak isteyen binlerce kişi "Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler ve başvurular başladı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte OGM personel alımı ile ilgili son durum.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? OGM personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı 2022

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar 04/04/2022 - 10/04/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 10/04/2022 gecesi saat 23:59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? OGM personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı 2022

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Orman muhafaza memuru alımı başvuru şartları şu şekilde:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020-KPSSP93) en az 65 puan almış olmak,

Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,

Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? OGM personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı 2022

Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? OGM personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı 2022

Orman mühendisi alımı başvuru şartları:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.

Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

SON DAKİKA