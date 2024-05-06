Haberler
Yaşam
Tarkan köpeklerin öldürdüğü çocukları da biraz düşün! | Mevlüt Tezel
Giriş Tarihi: 06.05.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
09:41
Tarkan köpeklerin öldürdüğü çocukları da biraz düşün! | Mevlüt Tezel
Başıboş köpek sorunu can almaya devam ediyor. Korumasız çocuklara, yaşlılara saldıran sokak köpekleri, onları hayattan koparıyor. Tüm bu yaşananlara rağmen ise ünlü şarkıcı Tarkan, "Sokak hayvanları, sistematik kısırlaştırmayla, barınakların artırılmasıyla kontrol altına alınabilir. Bize katliamlar değil, elimizi kalbimize koyarak bulduğumuz çözümler yakışır. Sokak hayvanları yaşasın!" diye bir açıklama yaptı. Tarkan'ın bu açıklamasına yönelik bir yazı kaleme alan SABAH Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Tarkan köpeklerin öldürdüğü çocukları da biraz düşün!" ifadelerini kullandı. İşte Tezel'in o yazısı...