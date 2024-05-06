Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tarkan köpeklerin öldürdüğü çocukları da biraz düşün! | Mevlüt Tezel
Giriş Tarihi: 06.05.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 09:41

Tarkan köpeklerin öldürdüğü çocukları da biraz düşün! | Mevlüt Tezel

Başıboş köpek sorunu can almaya devam ediyor. Korumasız çocuklara, yaşlılara saldıran sokak köpekleri, onları hayattan koparıyor. Tüm bu yaşananlara rağmen ise ünlü şarkıcı Tarkan, "Sokak hayvanları, sistematik kısırlaştırmayla, barınakların artırılmasıyla kontrol altına alınabilir. Bize katliamlar değil, elimizi kalbimize koyarak bulduğumuz çözümler yakışır. Sokak hayvanları yaşasın!" diye bir açıklama yaptı. Tarkan'ın bu açıklamasına yönelik bir yazı kaleme alan SABAH Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Tarkan köpeklerin öldürdüğü çocukları da biraz düşün!" ifadelerini kullandı. İşte Tezel'in o yazısı...

Tarkan köpeklerin öldürdüğü çocukları da biraz düşün! | Mevlüt Tezel

Ünlü şarkıcı Tarkan, "Belediyelerin sokak hayvanları konusuna daha vicdani ve mantıklı çözümlerle yaklaşması gerek.
Sokak hayvanları, sistematik kısırlaştırmayla, barınakların artırılmasıyla kontrol altına alınabilir. Bize katliamlar değil, elimizi kalbimize koyarak bulduğumuz çözümler yakışır. Sokak hayvanları yaşasın!" diye bir açıklama yaptı.
Yaşıyorlar zaten. Her yerde onlara mama veriliyor. Aç kalırlarsa da yaşlı teyzeleri, çocukları yiyorlar!
Ama mantıktan yoksun kişiler başıboş köpeklerin sokaklardan toplanmasına karşı çıkıyor!

Tarkan köpeklerin öldürdüğü çocukları da biraz düşün! | Mevlüt Tezel

Tarkan yukarıdaki açıklamasında da sanki biraz belediyeler köpekleri toplayıp öldüreceklermiş gibi bir algı yaratmıyor değil!
Tarkan gibi her mantıklı insan modern ve vicdanlı çözümden yana.
Başıboş köpeklerin topluca öldürülmesi gibi bir katliam isteyen bir belediye yetkilisi de hatırlamıyorum.
Tarkan'ın açıklaması belediyeleri biraz töhmet altında bırakıyor.
Belediyeler köpekleri barınaklara koymak için toplarken hayvan severler tarafından hedef gösterilebilirler.
Radikal köpek severlerle başıboş köpek karşıtları da kutuplaşmış durumda.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tarkan köpeklerin öldürdüğü çocukları da biraz düşün! | Mevlüt Tezel

BİRAZ EMPATİ YAP!
Türkiye'de başıboş köpeklerin sayısının artmasının arkasında mama lobisinin olduğunu iddia edenler de var.
Milyonlarca TL'nin sokak hayvanları için harcandığı söyleniyor.
Harcansın buna itirazım yok ama tarlasında soğan toplarken yaşlı bir teyze, okula giderken küçük bir çocuk, köpekler tarafından canlı canlı parçalanıp öldürülmesin!

Tarkan köpeklerin öldürdüğü çocukları da biraz düşün! | Mevlüt Tezel

İnsanlar kaldırımda yürürken köpekler saldırınca korkudan yola çıkıp araçların altında kalmasınlar.
Milenyum çağında çocuklarımız kuduz yüzünden hayatını kaybetmesin.

Tarkan köpeklerin öldürdüğü çocukları da biraz düşün! | Mevlüt Tezel

Tarkan, Almanya'da yaşıyorsun! Orada hiç yaşadığın sokaklarda başıboş köpek sürüleri görüyor musun? Köpekler çocuklara saldırıyor mu?
Sevgili Tarkan biraz da başıboş köpekler yüzünden ölen insanlarla empati kursan iyi olmaz mı? Bunu yapmak çok mu zor?

SON DAKİKA