Tarkan köpeklerin öldürdüğü çocukları da biraz düşün! | Mevlüt Tezel

Tarkan yukarıdaki açıklamasında da sanki biraz belediyeler köpekleri toplayıp öldüreceklermiş gibi bir algı yaratmıyor değil!

Tarkan gibi her mantıklı insan modern ve vicdanlı çözümden yana.

Başıboş köpeklerin topluca öldürülmesi gibi bir katliam isteyen bir belediye yetkilisi de hatırlamıyorum.

Tarkan'ın açıklaması belediyeleri biraz töhmet altında bırakıyor.

Belediyeler köpekleri barınaklara koymak için toplarken hayvan severler tarafından hedef gösterilebilirler.

Radikal köpek severlerle başıboş köpek karşıtları da kutuplaşmış durumda.