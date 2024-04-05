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Haberler Yaşam Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu hakkında şok karar: Ercan Gönülkırmaz’ı öldürüp yakmıştı!
Giriş Tarihi: 05.04.2024 15:44 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 15:44

Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu hakkında şok karar: Ercan Gönülkırmaz’ı öldürüp yakmıştı!

İstanbul Esenyurt'ta 28 yaşındaki Ercan Gönülkırmaz, silah ile vurulduktan sonra yakılarak katledildi. Ünlü şarkıcı Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu, kan donduran cinayetin şüphelilerinden biriydi! 250 bin TL kefaletle serbest kalan daha sonra açık cezaevinden firar eden Servet Tevetoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tevetoğlu ve diğer 5 sanığın yargılandığı yargılanmasına devam edildi. Şüphelilere müebbet hapisle cezalandırılması verildi.

İHA
Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu hakkında şok karar: Ercan Gönülkırmaz’ı öldürüp yakmıştı!

Kan donduran cinayet İstanbul Esenyurt'ta işlendi. 17 Ocak 2017'de iş yerinde silahla vurulan ve yakılarak öldürülen Ercan Gönülkırmaz cinayetine ilişkin Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu'nun da arasında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Servet Tevetoğlu SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Müştekiler Yüksel Çelik, Hava Gönülkırmaz ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşmada mahkeme, sanık Turgay Tokur hakkındaki kırmızı bültenin infaz edilmediğini belirtti.

Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu hakkında şok karar: Ercan Gönülkırmaz’ı öldürüp yakmıştı!

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

Duruşmada söz verilen müşteki Yüksel Çelik "Sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi. Maktulün annesi Hava Gönülkırmaz ise "7 yıl oldu katiller yakalanmadı. En ağır cezayı almalarını istiyorum" şeklinde beyanda bulundu.
Son sözü sorulan sanık Servet Tevetoğlu ise beraatini istediğini söyledi. Kararını açıklayan mahkeme, firari sanık Turgay Tokur hakkındaki kırmızı bülten ve yakalama emrinin bugüne kadar infaz edilmemesi nedeniyle sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

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Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu hakkında şok karar: Ercan Gönülkırmaz’ı öldürüp yakmıştı!

Mahkeme sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu, Nihat Budak ve Murat Budak'ın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Kararda tutuksuz yargılanan Akın Özagin, Arif Rasim Topçu, Nihat Budak ve Murat Budak hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması da hükmedildi. Öte yandan sanıkların 'mala zarar verme' suçundan ise ikişer yıl hapis cezasına hükmedildi.

Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu hakkında şok karar: Ercan Gönülkırmaz’ı öldürüp yakmıştı!

ÖNCE ATEŞ ETTİLER SONRA BENZİN DÖKÜP YAKTILAR…
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 17 Ocak 2017'de Esenyurt'ta gerçekleşen olay anlatılmıştı. İddianamede olay günü gece 02.00 sıralarında Yüksel Çelik'e ait bir şarküteri dükkanında silahlı kişilerin gittiği ve maktul Ercan Gönülkırmaz'a ateş ettikleri, bu kişilerin yanlarında getirdikleri yanıcı maddeyi iş yerine dökerek, ateşe verdikleri anlatılmıştı.

Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu hakkında şok karar: Ercan Gönülkırmaz’ı öldürüp yakmıştı!

İddianamede Ercan Gönülkırmaz'ın hayatını kaybettiği, işyerinin yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldiği aktarılarak sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu ve Turgay Tokur'un 2 otomobille olay yerine gittikleri, sanıklardan birinin maktüle ateş ettiği, Servet Tevetoğlu'nun ise işyerini ateşe vererek araçla kaçtıkları aktarılmıştı. Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu, Murat Budak, Nihat Budak ve Turgay Tokur'un 'kan gütme saikiyle öldürme', 'mala zarar verme' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Servet Tevetoğlu bu olay nedeni ile 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 250 bin TL kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı. Tevetoğlu, kefaletini ödemeden açık cezaevinden firar etmişti. Tevetoğlu Edirne'de yakalanmıştı.

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