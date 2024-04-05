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Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu hakkında şok karar: Ercan Gönülkırmaz’ı öldürüp yakmıştı!
Giriş Tarihi: 05.04.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
15:44
İstanbul Esenyurt'ta 28 yaşındaki Ercan Gönülkırmaz, silah ile vurulduktan sonra yakılarak katledildi. Ünlü şarkıcı Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu, kan donduran cinayetin şüphelilerinden biriydi! 250 bin TL kefaletle serbest kalan daha sonra açık cezaevinden firar eden Servet Tevetoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tevetoğlu ve diğer 5 sanığın yargılandığı yargılanmasına devam edildi. Şüphelilere müebbet hapisle cezalandırılması verildi.