Haberler Yaşam Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: Çalışma tamamlanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, son durum ne, kimleri kapsıyor?

Giriş Tarihi: 17.04.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 11:29

Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: Çalışma tamamlanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, son durum ne, kimleri kapsıyor?

Taşeron işçi kadro almak için geri sayıma başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in aktardığına göre teknik çalışma tamamlanmak üzere. Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri gündemdeki yerini koruyor. Son olarak Meclis'ten çıkan geçici işçiye kadro dosyası ardından sırada taşeronlar yer alıyor. Seçim mesaisi nedeniyle ara verilen TBMM kadro dosyasını beklemeye başladı. 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, son durum ne, kimleri kapsıyor soruları yanıt arıyor. İşte, taşerona kadro son dakika 2023 gelişmeleri…