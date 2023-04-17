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Haberler Yaşam Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: Çalışma tamamlanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, son durum ne, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 17.04.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 11:29

Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: Çalışma tamamlanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, son durum ne, kimleri kapsıyor?

Taşeron işçi kadro almak için geri sayıma başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in aktardığına göre teknik çalışma tamamlanmak üzere. Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri gündemdeki yerini koruyor. Son olarak Meclis'ten çıkan geçici işçiye kadro dosyası ardından sırada taşeronlar yer alıyor. Seçim mesaisi nedeniyle ara verilen TBMM kadro dosyasını beklemeye başladı. 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, son durum ne, kimleri kapsıyor soruları yanıt arıyor. İşte, taşerona kadro son dakika 2023 gelişmeleri…

Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: Çalışma tamamlanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, son durum ne, kimleri kapsıyor?

Taşerona kadro son durum arama geçmişlerindeki yerini aldı. Başkan Erdoğan'ın yeni seneyle birlikte çözülecek konular arasında gösterdiği taşeron işçiye kadro konusu için geri sayım başladı. Bakanlık bünyesinde yürütülen çalışmaların yanı sıra konuya dair TÜRK-İŞ de taleplerini paylaşmış durumda. 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte, taşerona kadro son dakika 2023 haberleri…

Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: Çalışma tamamlanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, son durum ne, kimleri kapsıyor?

BAKAN BİLGİN AÇIKLADI: KAMUDAKİ TAŞERONLARI PLANLADIK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada konuya dair şunları kaydetti:

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

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Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: Çalışma tamamlanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, son durum ne, kimleri kapsıyor?

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: Çalışma tamamlanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, son durum ne, kimleri kapsıyor?

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.

Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri: Çalışma tamamlanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, son durum ne, kimleri kapsıyor?

"700 BİN İŞÇİNİN KAMU SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİNİ İSTİYORUZ"

Başkan Erdün Atalay, "seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" diye konuştu.

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