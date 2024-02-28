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Tatil cennetinde tedirgin eden görüntü: Yaz aylarına kadar devam edecek!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
10:08
Tatil cennetinde tedirgin eden görüntü: Yaz aylarına kadar devam edecek!
Tatil cenneti Antalya'da denizanası yoğunluğu yaşanıyor. Kıyıya yakın alanlarda görülen yüzlerce denizanası vatandaşları tedirgin ediyor. Denizanalarının 10 kiloya kadar ulaştığını belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "İskenderun Körfezi ile Suriye ve İsrail kıyılarında çoğalan denizanalarının geçişi var şu an. Akıntının yörüngesinden çıkanların bir kısmı Antalya Körfezi'ne girdi. Yaz aylarına kadar bu geçiş tamamlanacaktır" diyor…