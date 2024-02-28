Tatil cennetinde tedirgin eden görüntü: Yaz aylarına kadar devam edecek!

Şu an akıntılarla hareket ediyorlar. Akdeniz'deki akıntı doğudan batıya doğru. İskenderun Körfezi ile Suriye ve İsrail kıyılarında çoğalan denizanalarının geçişi var şu an. Akıntılarla sürükleniyorlar. Akıntının yörüngesinden çıkanların bir kısmı Antalya Körfezi içerisine girdi. Zaman zaman kıyılarda görüyoruz. Yaz aylarına kadar bu geçiş tamamlanacaktır" dedi.