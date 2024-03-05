Haberler
Yaşam
Ramazan Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak? 9 günlük tatil planı yapanlar dikkat!
Giriş Tarihi: 05.03.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
14:04
Ramazan Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak? 9 günlük tatil planı yapanlar dikkat!
Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Uzun bir mesai döneminin ardından yeni yılın ilk bayram tatili yaklaşıyor. Bu noktada plan yapan vatandaşlar, bayram ne zamana denk geliyor kaç gün sürecek araştırmalara başladı. 11 ayın sultanı Ramazan ayının bitişiyle birlikte birçok kişi bayram tatiline çıkacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, 9 gün mü olacak? İşte, resmi günler takvimi!