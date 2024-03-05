Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ramazan Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak? 9 günlük tatil planı yapanlar dikkat!
Giriş Tarihi: 05.03.2024 14:04 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 14:04

Ramazan Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak? 9 günlük tatil planı yapanlar dikkat!

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Uzun bir mesai döneminin ardından yeni yılın ilk bayram tatili yaklaşıyor. Bu noktada plan yapan vatandaşlar, bayram ne zamana denk geliyor kaç gün sürecek araştırmalara başladı. 11 ayın sultanı Ramazan ayının bitişiyle birlikte birçok kişi bayram tatiline çıkacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, 9 gün mü olacak? İşte, resmi günler takvimi!

Ramazan Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak? 9 günlük tatil planı yapanlar dikkat!

2024 Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl Nisan ayına denk gelen gelen tatili için, birçok kişi seyahat hazırlıklarına başladı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak, kaçında son bulacak, 9 gün mü olacak? İşte, resmi günler takvimi!

Ramazan Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak? 9 günlük tatil planı yapanlar dikkat!

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında belli oldu.

Buna göre; 2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ramazan Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak? 9 günlük tatil planı yapanlar dikkat!

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.

Ramazan Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak? 9 günlük tatil planı yapanlar dikkat!

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife gününün idari izin olarak kararlaştırılması durumunda, birçok çalışan bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.

Ramazan Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak? 9 günlük tatil planı yapanlar dikkat!
SON DAKİKA