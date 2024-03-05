Ramazan Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak? 9 günlük tatil planı yapanlar dikkat!

2024 Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl Nisan ayına denk gelen gelen tatili için, birçok kişi seyahat hazırlıklarına başladı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak, kaçında son bulacak, 9 gün mü olacak? İşte, resmi günler takvimi!