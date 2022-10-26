Tayfun Duygulu kimdir? 2. Sayfa Konuğu şarkıcı Tayfun kaç yaşında, nereli? Tayfun Duygulu şarkıları ve hayat hikayesi

TAYFUN DUYGULU KİMDİR

8 Nisan 1969 tarihinde İstanbul'da doğan Türk popçudur. Dedesi Zeki Duygulu, babası Erol Duygulu'dur.

1988 yılında henüz 19 yaşındayken o dönemin kült gruplarından Yeni Türkü grubunda klarnet ve saksofon çalarak sahnelere adım attı. 1991 yılında, klip yönetmenliğini Barış Manço'nun üstlendiği Hadi Yine İyisin adlı şarkısıyla pop müzik alanında yeni bir dönemin öncüsü oldu. Söz ve bestesi kendisine ait olan ve Kerim Tekin'in seslendirdiği Kar Beyazdır Ölüm şarkısı başta olmak üzere söz ve besteleriyle ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödüller aldı.