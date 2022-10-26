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Haberler Yaşam Tayfun Duygulu kimdir? 2. Sayfa Konuğu şarkıcı Tayfun kaç yaşında, nereli? Tayfun Duygulu şarkıları ve hayat hikayesi
Giriş Tarihi: 26.10.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 10:09

Tayfun Duygulu kimdir? 2. Sayfa Konuğu şarkıcı Tayfun kaç yaşında, nereli? Tayfun Duygulu şarkıları ve hayat hikayesi

Müge ve Gülşen'in sunduğu 2. Sayfa konuğu Tayfun Duygulu oldu. Her gün farklı bir Türk magazin figürünü TV8 ekranlarına taşıyan 2. Sayfa, şarkıcı Tayfun'u ağırlıyor. Tayfun Duygulu son hali ile ekranlarda boy gösterirken, keyifli bir sohbet magazin severleri bekliyor. Şarkıcı hakkında Tayfun Duygulu kaç yaşında, aslen nereli gibi sorular yanıtlarını arıyor. 1991 yılında Haydi Yine İyisin ile Türk popuna giriş yapan şarkıcı, uzun süre müziğin zirvesinde kaldı. Peki, Tayfun Duygulu kimdir, aslen nereli? Tayfun Duygulu kaç çocuğu var, eşi kim? İşte Tayfun Duygulu hayatı ve şarkıları…

Tayfun Duygulu kimdir? 2. Sayfa Konuğu şarkıcı Tayfun kaç yaşında, nereli? Tayfun Duygulu şarkıları ve hayat hikayesi

Haydi Yine İyisin şarkısıyla 90larda inanılmaz bir etki yaratan Şarkıcı Tayfun, 2. Sayfa konuğu oldu. Müge ve Gülşen, Tayfun Duygulu'yu TV8 ekranlarında konuk ediyor. Şarkıcı Tayfun hayatı ve şarkıları üzerine uzun bir sohbet de bizleri bekliyor. Peki, Tayfun kimdir, nereli, kaç yaşında? Tayfun Duygulu eşi kim, kaç çocuğu var? İşte detaylar…

Tayfun Duygulu kimdir? 2. Sayfa Konuğu şarkıcı Tayfun kaç yaşında, nereli? Tayfun Duygulu şarkıları ve hayat hikayesi

TAYFUN DUYGULU KİMDİR

8 Nisan 1969 tarihinde İstanbul'da doğan Türk popçudur. Dedesi Zeki Duygulu, babası Erol Duygulu'dur.

1988 yılında henüz 19 yaşındayken o dönemin kült gruplarından Yeni Türkü grubunda klarnet ve saksofon çalarak sahnelere adım attı. 1991 yılında, klip yönetmenliğini Barış Manço'nun üstlendiği Hadi Yine İyisin adlı şarkısıyla pop müzik alanında yeni bir dönemin öncüsü oldu. Söz ve bestesi kendisine ait olan ve Kerim Tekin'in seslendirdiği Kar Beyazdır Ölüm şarkısı başta olmak üzere söz ve besteleriyle ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödüller aldı.

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Tayfun Duygulu kimdir? 2. Sayfa Konuğu şarkıcı Tayfun kaç yaşında, nereli? Tayfun Duygulu şarkıları ve hayat hikayesi

Konservatuvar yıllarında viyolonsel ve piyano, üniversitede klarnet eğitimi aldı. Mimar Sinan Üniversitesi'nden mezun oldu. Saksofon ve klarnete odaklanmış olmakla birlikte gitar, piyano, yan flüt, viyolonsel ve keman da çalabilmektedir.

Kayahan'ın kızı, 1995'te Türkiye 3. güzeli seçilen Beste Açar'la kısa süren evliliğinin ardından, ikinci evliliğini bir dönem modellik yapan Tuğçe Kepekçi ile yaptı, bu evlilikten iki erkek çocuğu oldu. 2018 yılında Tuğçe Kepekçi'den boşandı.

Tayfun Duygulu kimdir? 2. Sayfa Konuğu şarkıcı Tayfun kaç yaşında, nereli? Tayfun Duygulu şarkıları ve hayat hikayesi

2020 yılında mimar Bella Duygulu ile evlendi.

Yıllar sonra verdiği bir röportajda "Kar Beyazdır Ölüm şarkısını Nilüfer için yapmıştım. Fakat Kayahan bundan haberdar oldu. O dönem Nilüfer ile arası yoktu. Sonrasında kendisiyle aramızda ufak çaplı bir tartışma geçti. Tabii benim biraz hatam vardı. Tartışma esnasında onu itmiştim. Sonra birden 20 santim boyunda bir bıçak buldu ve bıçağı bana çekti. Sonra araya birileri girdi olay yatıştı." açıklamasında bulundu.

Tayfun Duygulu kimdir? 2. Sayfa Konuğu şarkıcı Tayfun kaç yaşında, nereli? Tayfun Duygulu şarkıları ve hayat hikayesi

TAYFUN ŞARKILARI

Tayfun'93 (Ocak 1993)

Tayfun'94 (Ocak 1994)

Deli Kız (24 Mart 1995)

10 Da 12 (9 Mayıs 2000)

Gül Karası (2005)

İstanbul (2010)

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