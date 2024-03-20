Haberler
Yaşam
Tedavi sonrası 32 dişini kaybetti: Mahkemenin kararıyla şoka girdi!
Giriş Tarihi: 20.03.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
16:31
Tedavi sonrası 32 dişini kaybetti: Mahkemenin kararıyla şoka girdi!
Ankara'da yaşayan Süleyman Yılmaz, geçirdiği trafik kazası sonrası tüm dişlerini kaybetti. 34 bin TL karşılığında yaptırdığı protezleri kırılınca tekrar ağız ve diş sağlığı merkezine gitti. Ancak şikayeti, 4 kez daha tekrar etti. Tedavisini yapan merkeze dava açmak isteyen Yılmaz, pahalı diye dilekçeyi arzuhalciye yazdırınca, başına gelenler herkesi şoke etti…