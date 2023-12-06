Haberler Yaşam Tek bir fısla dümdüz kıyafetler! Bu karışım ütü kullanmayı bıraktıracak: Bir bardak suya yarım çay kaşığı...

Giriş Tarihi: 06.12.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 12:53

Tek bir fısla dümdüz kıyafetler! Bu karışım ütü kullanmayı bıraktıracak: Bir bardak suya yarım çay kaşığı...

Kırışmış kıyafetler için uzun uzun ütü yapmak, hemen herkesin sevmediği bir süreç. Fakat ütüyle zaman kaybetmeden basit bir "karışımla" aslında tüm kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları açabilirsiniz. İşte cevabı…