Tek bir fısla dümdüz kıyafetler! Bu karışım ütü kullanmayı bıraktıracak: Bir bardak suya yarım çay kaşığı...

Ütü yapmadan kırışıklıkları çözmenin yöntemini sunan TikTok sayfası sahibi @alifebetterorganised adlı kullanıcı, basit bir ev yapımı spreyiyle bu sorunu çözebileceğinizi iddia ediyor.

@alifebetterorganized Get ready to save this because you'll never need to iron out wrinkles again. Homemade Wrinkle Release Spray ⤵️ • 6-8 oz glass spray bottle • 1 cup water • 1/2 tbsp white vinegar • 1/2 tsp (MAGIC INGREDIENT) HAIR CONDITIONER!!! (I use Suave conditioner w/ coconut because it smells amazing!) *The conditioner relaxes the fibers in the garment, allowing the wrinkles to magically smooth out and disappear. Make sure to always shake before use, as the conditioner will separate at top. Also, check fabric in an inconspicuous spot if you're not sure about fabric.