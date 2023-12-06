Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tek bir fısla dümdüz kıyafetler! Bu karışım ütü kullanmayı bıraktıracak: Bir bardak suya yarım çay kaşığı...
Giriş Tarihi: 06.12.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 12:53

Tek bir fısla dümdüz kıyafetler! Bu karışım ütü kullanmayı bıraktıracak: Bir bardak suya yarım çay kaşığı...

Kırışmış kıyafetler için uzun uzun ütü yapmak, hemen herkesin sevmediği bir süreç. Fakat ütüyle zaman kaybetmeden basit bir "karışımla" aslında tüm kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları açabilirsiniz. İşte cevabı…

Tek bir fısla dümdüz kıyafetler! Bu karışım ütü kullanmayı bıraktıracak: Bir bardak suya yarım çay kaşığı...

Çamaşırlar yıkandıktan sonra veya kıyafetler bir süre kapalı bir ortamda yanlış şekilde muhafaza edildiğinde kolaylıkla kırışır.

Tek bir fısla dümdüz kıyafetler! Bu karışım ütü kullanmayı bıraktıracak: Bir bardak suya yarım çay kaşığı...

Bu sorunu çözmek için ise aslında uzun bir süre boyunca ütü yapmak zorunda değilsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tek bir fısla dümdüz kıyafetler! Bu karışım ütü kullanmayı bıraktıracak: Bir bardak suya yarım çay kaşığı...

Ütü yapmadan kırışıklıkları çözmenin yöntemini sunan TikTok sayfası sahibi @alifebetterorganised adlı kullanıcı, basit bir ev yapımı spreyiyle bu sorunu çözebileceğinizi iddia ediyor.

@alifebetterorganized Get ready to save this because you'll never need to iron out wrinkles again. Homemade Wrinkle Release Spray ⤵️ • 6-8 oz glass spray bottle • 1 cup water • 1/2 tbsp white vinegar • 1/2 tsp (MAGIC INGREDIENT) HAIR CONDITIONER!!! (I use Suave conditioner w/ coconut because it smells amazing!) *The conditioner relaxes the fibers in the garment, allowing the wrinkles to magically smooth out and disappear. Make sure to always shake before use, as the conditioner will separate at top. Also, check fabric in an inconspicuous spot if you're not sure about fabric. #lifehack #cleantok #momhacks #laundrytok #laundryhack #laundryhacks #laundrytip ♬ Barbie Girl - Lady Aqua

Tek bir fısla dümdüz kıyafetler! Bu karışım ütü kullanmayı bıraktıracak: Bir bardak suya yarım çay kaşığı...

Debbie isimli kullanıcı, kırşıklıkları gidermek için bir bardak su, yarım yemek kaşığı beyaz sirke ve yarım çay kaşığı "saç kremi" tarifiyle adeta "kırışıklık giderici" bir sihir gibi çalıştığını sunuyor.

Tek bir fısla dümdüz kıyafetler! Bu karışım ütü kullanmayı bıraktıracak: Bir bardak suya yarım çay kaşığı...

Debbie, saç kreminin giysilerdeki lifleri "çözerek" düzleştirdiğini ve böylece kırışıklıkların ortadan kaldırdığını anlattı.

SON DAKİKA