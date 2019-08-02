Tekne sulara gömüldü, 2 kişi son anda kurtuldu

Bodrum'da kayalıklara çarpan 14 metre uzunluğundaki fiber yelkenli tekne kısa sürede sulara gömüldü. Teknede bulunan 2 Türk vatandaşını Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akyarlar Hüseyin Burnu önlerinde, 'Rapsodi' isimli 14 metrelik yelkenli teknenin, kayalıklara çarptıktan sonra batmaya başladığı ihbarını aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, büyük bir kısmı suya gömülen tekneye tutunarak boğulmaktan kurtulan iki kişiyi, son anda kurtardı. Teknede bulunan 2 Türk vatandaşını Sahil Güvenlik Botuna alan ekipler, kazazedeleri Turgutreis Balıkçı Barınağı'na götürdü. Yelkenli tekne ise kısa süre sonra tamamen sulara gömüldü.