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Tekne sulara gömüldü, 2 kişi son anda kurtuldu

'da kayalıklara çarpan 14 metre uzunluğundaki fiber kısa sürede sulara gömüldü. Teknede bulunan 2 Türk vatandaşını ekipleri kurtardı.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 02.08.2019 20:19 Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 20:21
Tekne sulara gömüldü, 2 kişi son anda kurtuldu

Komutanlığı ekipleri, Akyarlar Hüseyin Burnu önlerinde, "Rapsodi" isimli 14 metrelik yelkenli teknenin, kayalıklara çarptıktan sonra batmaya başladığı ihbarını aldı.

Tekne sulara gömüldü, 2 kişi son anda kurtuldu

Bölgeye sevk edilen ekipler, büyük bir kısmı suya gömülen tekneye tutunarak boğulmaktan kurtulan iki kişiyi, son anda kurtardı.

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Tekne sulara gömüldü, 2 kişi son anda kurtuldu

Teknede bulunan 2 Türk vatandaşını Botuna alan ekipler, kazazedeleri Turgutreis Balıkçı Barınağı'na götürdü.

Tekne sulara gömüldü, 2 kişi son anda kurtuldu

ise kısa süre sonra tamamen sulara gömüldü.

Tekne sulara gömüldü, 2 kişi son anda kurtuldu
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