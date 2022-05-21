Tekvando antrenörü Orhan Baytekin kimdir? Orhan Baytekin öğrencisi İrem Pala’ya neden tokat attı? Açıklama geldi

"Hem benim hem de İrem'in ifadesi il disiplin kurulu tarafından alındı. O da benim dediklerimi kurulla paylaştı. Benim antrenörlük hayatımı bitirdiler. Halk Eğitim benim kurslarıma son verdi. Onlarca sporcu yetiştiren biriyim." Diyerek sitem eden antrenör hakkında soruşturma başlatıldı.