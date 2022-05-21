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Haberler Yaşam Tekvando antrenörü Orhan Baytekin kimdir? Orhan Baytekin öğrencisi İrem Pala’ya neden tokat attı? Açıklama geldi
Giriş Tarihi: 21.05.2022 12:36 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 12:38

Tekvando antrenörü Orhan Baytekin kimdir? Orhan Baytekin öğrencisi İrem Pala’ya neden tokat attı? Açıklama geldi

Geçtiğimiz gün son dakika haberi ile gündeme gelen Diyarbakır'da yaşanan olay izleyenleri şok etti. Tekvando antrenörü Orhan Baytekin'in öğrencisi İrem Pala'ya maç sonrası attığı tokat gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyadan binlerce tepki alan antrenörden açıklama geldi. Bu noktada Tekvando antrenörü Orhan Baytekin kimdir? sorusu da yanıt aramaya başladı. Hakkında soruşturma başlatılan antrenör yaşananları SABAH'a anlattı. Peki, Orhan Baytekin öğrencisi İrem Pala'ya neden tokat attı? İşte açıklaması…

Tekvando antrenörü Orhan Baytekin kimdir? Orhan Baytekin öğrencisi İrem Pala’ya neden tokat attı? Açıklama geldi

Diyarbakır'da Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri müsabakası sırasında yaşanan olay çok kısa bir sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Minderden dönen 17 yaşındaki öğrencisine tokat atan Tekvando antrenörü Orhan Baytekin olay günü yaşananları SABAH'a anlattı. Olayın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda yaşanması dikkat çekti. Bu noktada Tekvando antrenörü Orhan Baytekin kimdir? sorusu yanıt arıyor. Orhan Baytekin öğrencisi İrem Pala'ya neden tokat attı? Olay günü ne oldu? İşte detaylar…

Tekvando antrenörü Orhan Baytekin kimdir? Orhan Baytekin öğrencisi İrem Pala’ya neden tokat attı? Açıklama geldi

"BALDIZIM KUMPAS KURDU"

Baytekin; oyuncusu 17 yaşındaki İrem P.'nin müsabaka arasında "Hocam ben şuurumu kaybettim, kendimde değilim diyerek bana bir tokat atın" dediğini öne sürdü. Olay günü yaşananların kaydedilmesiyle ilgili olarak da baldızını suçladı.

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Tekvando antrenörü Orhan Baytekin kimdir? Orhan Baytekin öğrencisi İrem Pala’ya neden tokat attı? Açıklama geldi

Tekvando antrenörü Orhan Baytekin yaptığı açıklamada; " "Bu sırada bizim rakibimiz de olan baldızımı dan şüpheleniyorum. Buru durumu cep telefonu ile çekip basına servis etti." Dedi.

Tekvando antrenörü Orhan Baytekin kimdir? Orhan Baytekin öğrencisi İrem Pala’ya neden tokat attı? Açıklama geldi

"Hem benim hem de İrem'in ifadesi il disiplin kurulu tarafından alındı. O da benim dediklerimi kurulla paylaştı. Benim antrenörlük hayatımı bitirdiler. Halk Eğitim benim kurslarıma son verdi. Onlarca sporcu yetiştiren biriyim." Diyerek sitem eden antrenör hakkında soruşturma başlatıldı.

Tekvando antrenörü Orhan Baytekin kimdir? Orhan Baytekin öğrencisi İrem Pala’ya neden tokat attı? Açıklama geldi

"BEN İSTEDİM"

Sporcu İrem Pala, maçtan çıktığını ve o an şok etkisinde olduğunu söyledi. Hocasına kendisine bir tokat atmasını istediğini aktaran Pala, "Maçın tamamını izleseler nasıl bir olay olduğunu anlayacaklar.

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