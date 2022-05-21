Tekvando antrenörü Orhan Baytekin kimdir? Orhan Baytekin öğrencisi İrem Pala’ya neden tokat attı? Açıklama geldi

Geçtiğimiz gün son dakika haberi ile gündeme gelen Diyarbakır'da yaşanan olay izleyenleri şok etti. Tekvando antrenörü Orhan Baytekin'in öğrencisi İrem Pala'ya maç sonrası attığı tokat gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyadan binlerce tepki alan antrenörden açıklama geldi. Bu noktada Tekvando antrenörü Orhan Baytekin kimdir? sorusu da yanıt aramaya başladı. Hakkında soruşturma başlatılan antrenör yaşananları SABAH'a anlattı. Peki, Orhan Baytekin öğrencisi İrem Pala'ya neden tokat attı? İşte açıklaması…