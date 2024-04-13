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Haberler Yaşam Teleferik "sabıkalı" çıktı! İki yıl önce de aynı olay yaşanmış
Giriş Tarihi: 13.04.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 10:12

Teleferik "sabıkalı" çıktı! İki yıl önce de aynı olay yaşanmış

Antalya'da teleferik direğinin kırılması sonucu kabindekilerin 30 metreden kayalık alana düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Doktorlar yaralılardan 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi. Öte yandan facianın yaşandığı teleferikte 7 Mayıs 2022 tarihinde 30 metre yükseklikteki teleferik kabinlerinin bakımını yapan 26 yaşındaki işçi Enes Temel düşerek hayatını kaybetmişti.

Erdoğan ÖZTÜRK
Teleferik sabıkalı çıktı! İki yıl önce de aynı olay yaşanmış

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, yaşanan kazananın oluşum şekli ve nedenlerinin konunun uzmanınca olay yerinde yapılacak bilirkişi incelemesi sonrası belli olacağına yer verildi.

Teleferik sabıkalı çıktı! İki yıl önce de aynı olay yaşanmış

Açıklamada teleferiğin yıllık periyodik kontrollerinin kendileri tarafından yapılmadığına da önemle vurgu yapan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi "Önemle belirtmek isteriz ki söz konusu tesisin ruhsatlandırma sonrası yapılması gereken yıllık periyodik kontrolleri Odamız tarafından gerçekleşmemiş ve odamıza böyle bir talep gelmemiştir.

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Teleferik sabıkalı çıktı! İki yıl önce de aynı olay yaşanmış

Periyodik kontrol mekanizmasının piyasanın insafına bırakılmaması, bu denetimlerin kamusal alanda hizmet veren akredite kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz." denildi.

Teleferik sabıkalı çıktı! İki yıl önce de aynı olay yaşanmış

Açıklamada şunlara yer veriydi:

"Antalya, Sarısu-Tünektepe' de bulunan imal yılı 2016 olan 8 kişilik kabinli otomatik klemli teleferik tesisinin teknik özelliklerinin, bakım ve tesis operatörlerinin yeterliliği ve sistem donanımlarının uygunluğu; 23.07.2009 tarih ve 27297 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatının Ruhsatlandırılması, Bakım ve İşletilmesine Dair Tebliğ (SGM:2009/11)" kapsamında; TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından incelenmiş, 08.11.2017 tarihinde düzenlenen ruhsat ile mevcut durumunun korunması koşulu ile çalıştırılmasının "UYGUN" olduğu kanaatine varılarak tesis ruhsatlandırılmıştır.

Teleferik sabıkalı çıktı! İki yıl önce de aynı olay yaşanmış

Ruhsatlandırma öncesi ilk inceleme 12-13 Aralık 2016 tarihinde yapılmış, eksiklikler tespit edilmiş, eksikliklerin giderilmesi neticesinde 16 Ekim 2017 tarihlerinde yapılan inceleme sonucunda söz konusu ruhsatlandırma gerçekleştirilmiştir. Ancak önemle belirtmek isteriz ki söz konusu tesisin ruhsatlandırma sonrası yapılması gereken yıllık periyodik kontrolleri Odamız tarafından gerçekleşmemiş ve Odamıza böyle bir talep gelmemiştir.

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