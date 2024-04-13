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Teleferik "sabıkalı" çıktı! İki yıl önce de aynı olay yaşanmış
Giriş Tarihi: 13.04.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
10:12
Teleferik "sabıkalı" çıktı! İki yıl önce de aynı olay yaşanmış
Antalya'da teleferik direğinin kırılması sonucu kabindekilerin 30 metreden kayalık alana düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Doktorlar yaralılardan 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi. Öte yandan facianın yaşandığı teleferikte 7 Mayıs 2022 tarihinde 30 metre yükseklikteki teleferik kabinlerinin bakımını yapan 26 yaşındaki işçi Enes Temel düşerek hayatını kaybetmişti.