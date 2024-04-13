Teleferik "sabıkalı" çıktı! İki yıl önce de aynı olay yaşanmış

Açıklamada şunlara yer veriydi:

"Antalya, Sarısu-Tünektepe' de bulunan imal yılı 2016 olan 8 kişilik kabinli otomatik klemli teleferik tesisinin teknik özelliklerinin, bakım ve tesis operatörlerinin yeterliliği ve sistem donanımlarının uygunluğu; 23.07.2009 tarih ve 27297 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatının Ruhsatlandırılması, Bakım ve İşletilmesine Dair Tebliğ (SGM:2009/11)" kapsamında; TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından incelenmiş, 08.11.2017 tarihinde düzenlenen ruhsat ile mevcut durumunun korunması koşulu ile çalıştırılmasının "UYGUN" olduğu kanaatine varılarak tesis ruhsatlandırılmıştır.