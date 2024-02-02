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Giriş Tarihi: 02.02.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 11:35

Telefon dolandırıcısından akıl almaz yöntem: Durumu anlayınca bankaya koştu!

Telefon dolandırıcılarının son kurbanı 70 yaşındaki İ.Y.'ydi. Telefonu açan ve kendisini asker olarak tanıtan dolandırıcı, karlığında yaşlı adamdan para istedi. Paniğe kapılan İ.Y., hemen bankaya gitti. Hesabındaki tüm parayı kaybeden yaşlı adamı kimse sakinleştiremedi!

İHA
Telefon dolandırıcısından akıl almaz yöntem: Durumu anlayınca bankaya koştu!

Şaşkına çeviren olay Bolu'da yaşandı. 70 yaşındaki İ.Y.'yi dün öğle saatlerinde bir şüpheli aradı ve kendisini "askerim" diye tanıttı. Yaşlı adamı "Adınız teröre karıştı" diyerek kandıran dolandırıcı, bunun karşılığında para istedi.

Telefon dolandırıcısından akıl almaz yöntem: Durumu anlayınca bankaya koştu!

Dolandırıcı, İ.Y.'ye bankada bulunan paranın tamamının alınmasını gerektiğini ve bu sayede olayı aydınlatacağı yalanını söyledi. Panik olan yaşlı adam ise bankaya gitmek üzere evinden çıktı.

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Telefon dolandırıcısından akıl almaz yöntem: Durumu anlayınca bankaya koştu!

Durumu fark eden İ.Y.'nin eşi vakit kaybetmeden polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri harekete geçti. Polisler, yaşlı adamı defalarca telefonla aradı.

Telefon dolandırıcısından akıl almaz yöntem: Durumu anlayınca bankaya koştu!

Bir türlü yaşlı adama ulaşamayan ekipler, bankaların bulunduğu bölgeye geldi. Yunus ekipleri tarafından telefonla defalarca aranan İ.Y.'nin hattı bir türlü düşmedi. Yunus ekipleri çevredeki diğer bankalarda da soruşturma yaptı.


Telefon dolandırıcısından akıl almaz yöntem: Durumu anlayınca bankaya koştu!

POLİSLER YETİŞEMEDİ

Ekipler tarafından İ.Y. banka önünde telefonla görüşürken bulundu.

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