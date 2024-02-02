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Telefon dolandırıcısından akıl almaz yöntem: Durumu anlayınca bankaya koştu!
Giriş Tarihi: 02.02.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
11:35
Telefon dolandırıcısından akıl almaz yöntem: Durumu anlayınca bankaya koştu!
Telefon dolandırıcılarının son kurbanı 70 yaşındaki İ.Y.'ydi. Telefonu açan ve kendisini asker olarak tanıtan dolandırıcı, karlığında yaşlı adamdan para istedi. Paniğe kapılan İ.Y., hemen bankaya gitti. Hesabındaki tüm parayı kaybeden yaşlı adamı kimse sakinleştiremedi!