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Telefonu şarja taktı sabah gelen mesajla şoku yaşadı: Yarım saatte tüm parasını kaybetti!
Giriş Tarihi: 14.03.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
10:13
Telefonu şarja taktı sabah gelen mesajla şoku yaşadı: Yarım saatte tüm parasını kaybetti!
Erzurum'da Adem Kızıltaş, yeni aldığı cep telefonu şarja taktı. Sabah telefonuna gelen mesajları gördüğünde hayatının şokunu yaşadı! Dolandırıcıların telefonuna sızması sonucu yarım saatte tüm parasını kaybeden Kızıltaş soluğu savcılıkta aldı!