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Giriş Tarihi: 14.03.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 10:13

Telefonu şarja taktı sabah gelen mesajla şoku yaşadı: Yarım saatte tüm parasını kaybetti!

Erzurum'da Adem Kızıltaş, yeni aldığı cep telefonu şarja taktı. Sabah telefonuna gelen mesajları gördüğünde hayatının şokunu yaşadı! Dolandırıcıların telefonuna sızması sonucu yarım saatte tüm parasını kaybeden Kızıltaş soluğu savcılıkta aldı!

DHA
Telefonu şarja taktı sabah gelen mesajla şoku yaşadı: Yarım saatte tüm parasını kaybetti!

Telefon dolandırıcılarının son kurbanı Erzurum'da yaşayan evli ve 3 çocuk babası Adem Kızıltaş'tı. Toptan mobilya pazarlamacılığı yapan Adem Kızıltaş, satın aldığı yeni cep telefonuna kurulum yaptıktan sonra şarja takarak uyudu. Sabah uyanan Kızıltaş, telefonun kapandığını ve daha önce kurulumunu yaptığı bütün dosya ve bilgilerin silindiğini gördü.

Telefonu şarja taktı sabah gelen mesajla şoku yaşadı: Yarım saatte tüm parasını kaybetti!

TÜM PARASINI ÇALIP BAĞIŞ BİLE YAPMIŞLAR!

Kızıltaş'ın yeniden kurduğu telefonuna mesajlar gelmeye başladı. 02.30 ile 03.00 saatleri arası yapılan işlemlerin mesajları olduğunu gören Kızıltaş, çeşitli bankalara ait mobil bankacılık hizmetlerinden parasının çekildiğini fark etti. Kızıltaş, hesaplarından 173 bin lira ile kredi kartlarından 336 bin lira da nakit avans çekildiğini tespit etti. Kızıltaş, gelen mesajlar ve hesaplarındaki kontrolünde dolandırıcıların 50 lira da Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi'ne bağışladığını gördü.

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Telefonu şarja taktı sabah gelen mesajla şoku yaşadı: Yarım saatte tüm parasını kaybetti!

YARIM SAAT İÇİNDE 22 FARKLI İŞLEMLE…

Yaklaşık yarım saat içerisinde 22 ayrı işlem yapılarak hesabından para çekilen Adem Kızıltaş, hazırladığı evraklarla Erzurum Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Telefonu şarja taktı sabah gelen mesajla şoku yaşadı: Yarım saatte tüm parasını kaybetti!

Adliye girişinde yaptığı açıklamada dolandırıcıların yakalanarak gereken cezayı almalarını isteyen Adem Kızıltaş, "Telefonuma su girince yenisini satın aldım. Evde gerekli kurulumunu yaptıktan sonra şarja takarak uyudum. Sabah uyandığımda telefonun kapandığını gördüm. Telefonu açtığımda yaptığım kurulumlar silinmişti. Telefonu yeniden kurunca peş peşe mesajlar gelmeye başladı. Mesajlar bizi dolandırıldığımız konusunda tedirgin etti.

Telefonu şarja taktı sabah gelen mesajla şoku yaşadı: Yarım saatte tüm parasını kaybetti!

Yaptığım incelemede saat 02.30-03.00 arasında 22 ayrı işlem yapılmış. Mobil bankacılık kullanılarak nakit 173 bin lira, kredi kartlarından 336 bin liranın çekilerek başka hesaplara aktarıldığını gördüm. Telefonum aracılığıyla hesaplarımı boşaltanlar 50 lira da Türk Kızılayı Kahramanmaraş Şubesi'ne bağış yapmışlar. Yarım saat içerisinde yapılan hiçbir işlem bize ait değil. Telefonuma nasıl sızdılar bilmiyorum.

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