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TEM'de hafriyat kamyonunun çarptığı polis şehit oldu

Giriş Tarihi: 24.12.2018 15:22 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 15:24
TEM'de hafriyat kamyonunun çarptığı polis şehit oldu

TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, bir aracı durduran polis ekibine çarptı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Servet Arslan (27) şehit oldu.

TEM'de hafriyat kamyonunun çarptığı polis şehit oldu

Olay, Eyüpsultan TEM Otoyolu Hasdal mevkisi Edirne istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri denetimler sırasında 34 EH 8330 plakalı mobilya yüklü kamyonu durdurmak istedi.

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TEM'de hafriyat kamyonunun çarptığı polis şehit oldu

Bu sırada arkadan gelen Hasan Şen yönetimindeki 34 ZOL 58 plakalı hafriyat kamyonu, duramayarak önce trafik polisine sonra da polis aracına çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan trafik polisi Servet Arslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak şehit oldu.

TEM'de hafriyat kamyonunun çarptığı polis şehit oldu

Öte yandan kamyon sürücüsü Nail Koç ile hafriyat kamyonu sürücüsü Hasan Şen'in gözaltına alındığı da öğrenildi. 27 yaşındaki polis memurunun nişanlı olduğu ve 3 ay sonra dünya evine girmeye hazırlandığı kaydedildi.

TEM'de hafriyat kamyonunun çarptığı polis şehit oldu
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TEM'de hafriyat kamyonunun çarptığı polis şehit oldu
TEM'de hafriyat kamyonunun çarptığı polis şehit oldu
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