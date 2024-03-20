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Giriş Tarihi: 20.03.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 09:31

Terfi telefonunu ‘aldatma’ sanmış!

Erzurum'da psikolojik sorunları bulunan coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün'ün, geçen hafta eşi ve kızını katlettiği vahşetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde ebe olarak çalışan Kadriye Böçkün'ün uzun süredir beklediği işiyle ilgili terfi konusunda görüşme yaptığı, eşinin ise kıskançlık krizine girip, aldatıldığını düşünerek cinayeti işlediği belirlendi. Canavar kocanın ifadesi ise tüyler ürpertti...

Ayşe Nur ERDOĞDU
Terfi telefonunu ‘aldatma’ sanmış!

Erzurum'un Palandöken ilçesinde geçtiğimiz günlerde iftardan sonra Erzurum Şehir Hastanesi'nde ebe olarak çalışan Kadriye Böçkün ile eşi Zulküf Böçkün tartışmaya başlamıştı. Kısa sürede alevlenen tartışma sonrası coğrafya öğretmeni Böçkün, elindeki bıçakla karısını defalarca bıçaklamış, annesini korumaya çalışan 20 yaşındaki genç kız Asude Helen Böçkün'ü de bıçaklayarak öldürmüştü. Olaydan kısa süre sonra yakalanan Zülküf Böçkün'ün mahkemeye verdiği ifadede, eşinin iş nedeniyle arandığını ortaya çıktı.

Terfi telefonunu ‘aldatma’ sanmış!

İŞ NEDENİYLE GELEN TELEFONA SİNİRLENMİŞ
İfadesinde yaklaşık 15 gün önce eşi Kadriye Böçkün'ün iş nedeniyle arandığını ve bu görüşmeden rahatsız olduğunu ifade eden Zülküf Böçkün, o günden beri psikiyatri ilaçlarını kullanmamaya başladığını söyledi. Cinayet saatinden önce tekrar eşi Kadriye Böçkün'e iş nedeniyle gelen telefonla tartışmanın çıktığını anlatan Böçkün, "Yaklaşık 20-30 saniyelik bir konuşma gerçekleşti. Telefon kapandıktan sonra eşime sitem ederek evli bir bayanı bu saatte aranmasının normal olmadığını söyledim. Eşim de idare et ne olacak gibi bir söylemde bulundu. Ben bunun üzerine 'ara ben şahısla konuşacağım' dedim eşim de bana 'benim işim bozulur ben müdür olamam' dedi.

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Terfi telefonunu ‘aldatma’ sanmış!

Ben de 'başlarım senin müdürlüğüne' diyerek sinirlendim. Tekrar 'arayacak mısın' diye sordum 'hayır' dedi. Mutfaktan bıçak alma amacıyla odadan çıktım. Odanın hemen yanında bulunan derin dondurucunun üzerinde sapı ile birlikte yaklaşık 15 cm sarı ahşap saplı bıçağı aldım. Yatak odasına tekrar girdim. Eşime hitaben eşime 'arayacak mısın aramayacak mısın' diye sordum eşim bıçağı gördüğü halde 'hayır aramayacağım' dedi. Ben de sağ elimde bulunan ekmek bıçağı ile eşime bir defa korkutmak amaçlı karnına doğru hafifçe dokundurdum eşim yine aramayacağını söyleyince elimdeki bıçakla karın boşluğuna doğru 3-4 defa vurdum. Eşim yaralandı. Bu esnada eşim yere düşmemişti ayaktaydı" diye konuştu.

Terfi telefonunu ‘aldatma’ sanmış!

CİNAYETİ ÜÇ BIÇAKLA İŞLEMİŞ
Yaşanan arbede üzerine odaya gelen Asude Helen Böçkün, annesini o halde görünce babasının elindeki bıçağı almaya çalışırken babası tarafından göğsünden bıçaklandı. Kızını bıçaklayan cani baba, eşi Kadriye Böçkün'ün salona doğru kaçtığını görerek, peşinden gitti.

Terfi telefonunu ‘aldatma’ sanmış!

Yatağın üzerine doğru yıkılan kadını sırtından ve kafasından bıçaklayan Zülküf Böçkün, kızı ve kardeşinin elinden bıçakları almasına rağmen üç defa mutfaktan bıçak alarak kızı ve eşini canice öldürdü. Böçkün ifadesine şu sözlerle devam etti: "Kızım Asude Helen odaya girdi bıçağı görünce 'baba ne yapıyorsun' dedi ben de 'kızım bu hepimizi bitirdi' dedim. Kızımın elinde bir şey yoktu. Benim elimden bıçağı aldı ben onun elinden tekrar geri aldım alırken sağ el yüzük parmağım kesildi. Etrafıma baktım eşim yoktu odadan dışarıya çıktığını gördüm. Kızımın göğüs kısmına doğru 2-3 defa bıçakla vurdum. Kızım odada kaldı.

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