Giriş Tarihi: 20.03.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
09:31
Terfi telefonunu ‘aldatma’ sanmış!
Erzurum'da psikolojik sorunları bulunan coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün'ün, geçen hafta eşi ve kızını katlettiği vahşetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde ebe olarak çalışan Kadriye Böçkün'ün uzun süredir beklediği işiyle ilgili terfi konusunda görüşme yaptığı, eşinin ise kıskançlık krizine girip, aldatıldığını düşünerek cinayeti işlediği belirlendi. Canavar kocanın ifadesi ise tüyler ürpertti...