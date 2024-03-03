Terör örgütleri gençleri sosyal medyada ağına düşürüyor: İşte kullandıkları 5 yöntem!

Yaşantımızda önemli bir yer edinen dijital mecralar son dönemde, terör örgütleri tarafından eleman devşirmek için de kullanılabiliyor. Terör örgütlerinin hedefinde de hiç şüphesiz öncelikli olarak gençler yer alıyor. SABAH Pazar ekibi, 'Gençlerin dijital terör bataklığına düşmemesi için ne yapılmalıdır?' sorusuna yanıt aradı. İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Bozkurt ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık bu sorunun cevabını verdi.

BİLİNÇ ŞART

Sosyal medyada ücretsiz sunulan içeriklere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. İzzet Bozkurt, "Eğer sosyal medyadan bir şey size ücretsiz sunuluyorsa, satın alınan siz ve bilgilerinizdir. Sosyal medya, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Milyarlarca insan her gün bu platformları kullanarak bilgi alışverişinde bulunuyor, sosyal ilişkiler kuruyor ve dünyada olup bitenler hakkında fikir sahibi oluyor. Ancak, bu dijital ortamın sunduğu fırsatlar kadar, özellikle çocuklar ve gençler için birçok tehlike de barındırdığı bir gerçek. Terör örgütleri, geniş kitlelere ulaşmanın ve özellikle genç zihinleri etkileyebilmenin kolaylığını fark ederek, sosyal medyayı kendi hedefleri doğrultusunda kullanmaya başladı" diyor.