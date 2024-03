Terör örgütleri gençleri sosyal medyada ağına düşürüyor: İşte kullandıkları 5 yöntem!

İŞTE ÖRGÜTLERİN KULLANDIĞI 5 YÖNTEM

MADDİ DURUMU DÜŞÜK AİLELERİN ÇOCUKLARI HEDEFTE

Günümüzde, insanların dijital kimlikleri aracılığıyla her an, her yerde, her zaman ulaşılabilir olmaları, terör örgütleri için benzersiz bir fırsat alanı sunmaktadır. Bu örgütler, özellikle kentlerin gecekondu bölgeleri ve kırsal alanlarda, çeşitli vaatler ve dijital araçlar kullanarak istedikleri kitlelere ulaşabilmekte ve daha önce sempati kazandırdıkları gençleri kendi saflarına çekerek militanlara dönüştürebilmektedir. Sosyal medya, bu süreçte sempati oluşturma ve militan dönüşümü için kritik bir platform işlevi görmektedir.

SAHA ÇALIŞMASI YERİNE SOSYAL MEDYA

Burada ele alınması gereken soru, terör örgütlerinin geçmişte kentlerin gecekondu bölgelerinde ve taşra alanlarda düşük gelirli ailelerin çocuklarını saha çalışmalarıyla ikna etme yöntemlerinin, günümüzde dijital medya aracılığıyla nasıl yürütüldüğüdür.

KİŞİSEL VERİYE GÖRE ANALİZ

Sosyal medya, algoritmalar ve veri analizi aracılığıyla genişleyen bir platformdur. Her kullanıcının dijital kimliği belirlenmiş olup, her türlü bilgi doğrudan veya gruplar aracılığıyla iletilmektedir. Bu süreç, veri tabanlı iletişim olarak adlandırılmaktadır.

OYUNLARA GİZLENMİŞ GİZLİ YAZILIMLAR

Diğer yandan, dijital medya üzerinden işleyen ancak sosyal medya platformları kullanılmadan gençlere ve çocuklara ulaşabilen dijital kanallar da bulunmaktadır. Özellikle gençlerin ve çocukların oynadıkları oyunlarla, bu oyunlara gizlenmiş gizli yazılımlar, pop-up'lar ve gençleri teşvik edecek cazip içeriklerle gençlere tuzak kurulmakta ve onlar bu şekilde ikna edilerek sempatize edilmektedir.

DUYGUSAL MANİPÜLASYON

Terör örgütleri, genellikle duygusal manipülasyon, yanıltıcı bilgiler ve kışkırtıcı görüntüler gibi yöntemleri kullanarak bireyleri kandırır. Bu içerikler, özellikle belirli bir ideolojiye meyilli veya toplumda kendini yalnız hisseden gençler üzerinde etkili olabilir.