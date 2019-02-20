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tahrip ettiği kiliseleri devlet restore ediyor

Giriş Tarihi: 20.02.2019 15:50 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 17:16
Teröristlerin tahrip ettiği kiliseleri devlet restore ediyor

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde, PKK'lı teröristlerce 4 yıl önce gerçekleştirilen saldırılarda zarar gören cemaat vakıflarına ait iki kilise, devlet tarafından restore edilecek.

Teröristlerin tahrip ettiği kiliseleri devlet restore ediyor

Farklı din, kültür ve dile sahip insanların tarih boyunca bir arada, kardeşçe yaşadığı, ezan sesinin çan sesine karıştığı Sur'da, saldırılarında hasar gören ibadethanelerin onarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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Teröristlerin tahrip ettiği kiliseleri devlet restore ediyor

Aralarında Fatih Paşa (Kurşunlu) ve Şeyh Mutahhar Camileri ile Dört Ayaklı Minare, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Ermeni Protestan Kilisesi'nin de yer aldığı çok sayıda tarihi miras restore edildi.

Teröristlerin tahrip ettiği kiliseleri devlet restore ediyor

Aynı bölgede yer alan Surp Giragos ile Mar Petyun Keldani kiliseleri, cemaat vakıflarında yeterli ödeneğin bulunmaması üzerine onarılamadı.

Teröristlerin tahrip ettiği kiliseleri devlet restore ediyor

Cemaat vakıflarının yöneticilerinin talebi üzerine devreye giren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı söz konusu kiliseleri restore etme kararı aldı.

Teröristlerin tahrip ettiği kiliseleri devlet restore ediyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile protokol imzalanırken, ihalesi yapılan restorasyon çalışmasına gelecek ay başlanacak.

Teröristlerin tahrip ettiği kiliseleri devlet restore ediyor

Sur Kaymakam Abdullah Çiftçi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sur ilçesinin tarih boyunca barış ve kardeşliğe, dinler arası hoşgörüye ev sahipliğini yaptığını söyledi.

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