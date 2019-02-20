Teröristlerin tahrip ettiği kiliseleri devlet restore ediyor

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde, PKK'lı teröristlerce 4 yıl önce gerçekleştirilen saldırılarda zarar gören cemaat vakıflarına ait iki kilise, devlet tarafından restore edilecek. Farklı din, kültür ve dile sahip insanların tarih boyunca bir arada, kardeşçe yaşadığı, ezan sesinin çan sesine karıştığı Sur'da, teröristlerin saldırılarında hasar gören ibadethanelerin onarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Aralarında Fatih Paşa (Kurşunlu) ve Şeyh Mutahhar Camileri ile Dört Ayaklı Minare, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Ermeni Protestan Kilisesi'nin de yer aldığı çok sayıda tarihi miras restore edildi. Aynı bölgede yer alan Surp Giragos ile Mar Petyun Keldani kiliseleri, cemaat vakıflarında yeterli ödeneğin bulunmaması üzerine onarılamadı. Cemaat vakıflarının yöneticilerinin talebi üzerine devreye giren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı söz konusu kiliseleri restore etme kararı aldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile protokol imzalanırken, ihalesi yapılan restorasyon çalışmasına gelecek ay başlanacak. Sur Kaymakam Abdullah Çiftçi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sur ilçesinin tarih boyunca barış ve kardeşliğe, dinler arası hoşgörüye ev sahipliğini yaptığını söyledi.