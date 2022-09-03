Haberler Yaşam Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul’un yerine gelen oyuncu belli oldu! Deniz Baysal’ın yeni partneri karizmasıyla sosyal medyayı salladı

Giriş Tarihi: 03.09.2022 14:36 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 14:42

Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul’un yerine gelen oyuncu belli oldu! Deniz Baysal’ın yeni partneri karizmasıyla sosyal medyayı salladı

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Teşkilat dizisi, yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisinin 3. sezonu merakla bekleniyor. Hatırlanacağı üzere dizide Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul, sezon sonunda projeden ayrılma kararı almıştı. Ertuğrul'un ayrılık kararı, hayranlarını oldukça üzerken yerine kimin geleceği gizemini koruyordu. Dizinin yeni başrol oyuncusu nihayet belli oldu. Deniz Baysal'ın yeni partneri karizmasıyla sosyal medyayı salladı! İşte o isim…