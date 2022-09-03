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Haberler Yaşam Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul’un yerine gelen oyuncu belli oldu! Deniz Baysal’ın yeni partneri karizmasıyla sosyal medyayı salladı
Giriş Tarihi: 03.09.2022 14:36 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 14:42

Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul’un yerine gelen oyuncu belli oldu! Deniz Baysal’ın yeni partneri karizmasıyla sosyal medyayı salladı

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Teşkilat dizisi, yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisinin 3. sezonu merakla bekleniyor. Hatırlanacağı üzere dizide Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul, sezon sonunda projeden ayrılma kararı almıştı. Ertuğrul'un ayrılık kararı, hayranlarını oldukça üzerken yerine kimin geleceği gizemini koruyordu. Dizinin yeni başrol oyuncusu nihayet belli oldu. Deniz Baysal'ın yeni partneri karizmasıyla sosyal medyayı salladı! İşte o isim…

Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul’un yerine gelen oyuncu belli oldu! Deniz Baysal’ın yeni partneri karizmasıyla sosyal medyayı salladı

Yönetmenliğini Burak Arlıel ve Burak Müjdeci'nin üstlendiği TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul’un yerine gelen oyuncu belli oldu! Deniz Baysal’ın yeni partneri karizmasıyla sosyal medyayı salladı

Başrollerinde Deniz Baysal, Turgut Tunçalp ve Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisinin yeni sezonu hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.

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Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul’un yerine gelen oyuncu belli oldu! Deniz Baysal’ın yeni partneri karizmasıyla sosyal medyayı salladı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görev yapan isimsiz kahramanların anlatıldığı dizide Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul, sezon sonunda projeye veda etmişti.

Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul’un yerine gelen oyuncu belli oldu! Deniz Baysal’ın yeni partneri karizmasıyla sosyal medyayı salladı

Çağlar Ertuğrul'un ayrılık kararı, hayranlarını oldukça üzerken yerine kimin geleceği gizemini koruyordu.

Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul’un yerine gelen oyuncu belli oldu! Deniz Baysal’ın yeni partneri karizmasıyla sosyal medyayı salladı

Yakında üçüncü sezonuyla ekrana gelecek dizinin yeni başrolü belli oldu.

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