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Haberler Yaşam Teşkilat dizisine Survivor'dan flaş isim! Çağlar Ertuğrul'un yerine bakın kim geliyor
Giriş Tarihi: 03.08.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 16:50

Teşkilat dizisine Survivor'dan flaş isim! Çağlar Ertuğrul'un yerine bakın kim geliyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisinin 3. sezonu merakla bekleniyor. Hatırlanacağı üzere dizide Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul, geçtiğimiz günlerde projeden ayrıldığını açıklamıştı. Ertuğrul'un ayrılık kararı, hayranlarını oldukça üzerken yerine kimin geleceği merak ediliyordu. Sosyal medyada yer alan iddialara göre; dizinin kadrosuna Survivor'dan bir isim dahil oldu.

Teşkilat dizisine Survivor’dan flaş isim! Çağlar Ertuğrul’un yerine bakın kim geliyor

Yönetmenliğini Burak Arlıel ve Burak Müjdeci'nin üstlendiği TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Teşkilat dizisine Survivor’dan flaş isim! Çağlar Ertuğrul’un yerine bakın kim geliyor

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Turgut Tunçalp ve Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisinin yeni sezonu dizinin hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.

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Teşkilat dizisine Survivor’dan flaş isim! Çağlar Ertuğrul’un yerine bakın kim geliyor

Hatırlanacağı üzere 48. bölümüyle sezon finali yapan dizinin son bölümünde büyük bir patlama meydana gelmişti. Zehra, görevi gereği Serdar ve diğer ekip arkadaşlarının içinde olduğu oteli havaya uçurmuştu.

Teşkilat dizisine Survivor’dan flaş isim! Çağlar Ertuğrul’un yerine bakın kim geliyor

Patlama sonrası Pınar karakterine hayat veren Ezgi Şenler ile Hulki karakterini canlandıran Nihat Altınkaya diziye veda ederken Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul'un akıbeti ise merak konusu olmuştu.

Teşkilat dizisine Survivor’dan flaş isim! Çağlar Ertuğrul’un yerine bakın kim geliyor

Çağlar Ertuğrul'un projeye devam edip etmeyeceği yönündeki belirsizlik, geçtiğimiz aylarda sona ermişti. Dizinin yeni sezonunda yer almayacağını duyuran Ertuğrul, 2 sezon boyunca Serdar karakterine hayat verdiği diziden neden ayrıldığını açıklamıştı.

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