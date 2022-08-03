Haberler Yaşam Teşkilat dizisine Survivor'dan flaş isim! Çağlar Ertuğrul'un yerine bakın kim geliyor

Giriş Tarihi: 03.08.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 16:50

Teşkilat dizisine Survivor'dan flaş isim! Çağlar Ertuğrul'un yerine bakın kim geliyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisinin 3. sezonu merakla bekleniyor. Hatırlanacağı üzere dizide Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul, geçtiğimiz günlerde projeden ayrıldığını açıklamıştı. Ertuğrul'un ayrılık kararı, hayranlarını oldukça üzerken yerine kimin geleceği merak ediliyordu. Sosyal medyada yer alan iddialara göre; dizinin kadrosuna Survivor'dan bir isim dahil oldu.