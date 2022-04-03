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Haberler Yaşam Teşkilat Mete başkan öldü mü, Mesut Akusta diziden çıktı mı, neden ayrıldı? Teşkilat dizisinin Mete Başkanı Mesut Akusta diziden ayrıldı mı?
Giriş Tarihi: 03.04.2022 16:08 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 16:09

Teşkilat Mete başkan öldü mü, Mesut Akusta diziden çıktı mı, neden ayrıldı? Teşkilat dizisinin Mete Başkanı Mesut Akusta diziden ayrıldı mı?

TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Teşkilat dizisinde geçtiğimiz bölüm Mete Başkan'ın ölümü adeta ekibi yerle bir etmişti. yayımlanan 39. son bölümde Yıldırım tarafından vurulan karakterin sevenleri ve dizinin sıkı takipçileri "Teşkilat Mete başkan öldü mü, Mesut Akusta diziden çıktı mı, neden ayrıldı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Dizi yeni bölümü ile pazar akşamı ekrana geliyor. Yapımın bu akşamki bölümüyle yaşanan bu olaya dair detayların netleşmesi bekleniyor. Peki, Teşkilat Mete başkan öldü mü, Mesut Akusta diziden çıktı mı, neden ayrıldı? İşte detaylar…

Teşkilat Mete başkan öldü mü, Mesut Akusta diziden çıktı mı, neden ayrıldı? Teşkilat dizisinin Mete Başkanı Mesut Akusta diziden ayrıldı mı?

Teşkilat dizisinin Mete Başkanı Mesut Akusta geçtiğimiz bölüm yapıma veda etmişti. Teşkilat dizisinde Mesut Akusta, ekibin 'Babası' olan Mete Başkan rolüne hayat veriyordu. 39. bölümde Yıldırım'ın kurduğu tuzağa yakalanan karakter, silahla yaralanıyor. Ardından ise ekibin veda sözleri dikkat çekiyor. Peki, Teşkilat Mete Başkan öldü mü, Mesut Akusta diziden ayrıldı mı, çıktı mı? İşte detaylar…

Teşkilat Mete başkan öldü mü, Mesut Akusta diziden çıktı mı, neden ayrıldı? Teşkilat dizisinin Mete Başkanı Mesut Akusta diziden ayrıldı mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip, Mete Başkan'ı hayatta tutabilmek için büyük bir cenderenin içinden çıkmak zorundadır. Ekibin vatan toprağına dönmesi için tüm birimler seferber olurken, ekip üyelerinin ise tek bir hedefi vardır: İntikam! Büyük operasyon başlar ancak operasyonun her aşamasında ekip üyeleri kendi duyguları ile yüzleşmek durumunda kalır.

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Teşkilat Mete başkan öldü mü, Mesut Akusta diziden çıktı mı, neden ayrıldı? Teşkilat dizisinin Mete Başkanı Mesut Akusta diziden ayrıldı mı?

Mete Başkan'a verdikleri şeref sözünü tutabilmek için verdikleri mücadele ekip üyeleri hayatlarını ortaya koymaktan çekinmeyecektir.

Teşkilat Mete başkan öldü mü, Mesut Akusta diziden çıktı mı, neden ayrıldı? Teşkilat dizisinin Mete Başkanı Mesut Akusta diziden ayrıldı mı?

Aşağıdaki linkle Teşkilat 41. bölümün tamamını izleyebilirsiniz…

https://www.trtizle.com/diziler/teskilat

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