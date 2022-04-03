Haberler Yaşam Teşkilat Mete başkan öldü mü, Mesut Akusta diziden çıktı mı, neden ayrıldı? Teşkilat dizisinin Mete Başkanı Mesut Akusta diziden ayrıldı mı?

Giriş Tarihi: 03.04.2022 16:08 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 16:09

Teşkilat Mete başkan öldü mü, Mesut Akusta diziden çıktı mı, neden ayrıldı? Teşkilat dizisinin Mete Başkanı Mesut Akusta diziden ayrıldı mı?

TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Teşkilat dizisinde geçtiğimiz bölüm Mete Başkan'ın ölümü adeta ekibi yerle bir etmişti. yayımlanan 39. son bölümde Yıldırım tarafından vurulan karakterin sevenleri ve dizinin sıkı takipçileri "Teşkilat Mete başkan öldü mü, Mesut Akusta diziden çıktı mı, neden ayrıldı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Dizi yeni bölümü ile pazar akşamı ekrana geliyor. Yapımın bu akşamki bölümüyle yaşanan bu olaya dair detayların netleşmesi bekleniyor. Peki, Teşkilat Mete başkan öldü mü, Mesut Akusta diziden çıktı mı, neden ayrıldı? İşte detaylar…