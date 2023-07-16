Giriş Tarihi: 16.07.2023 06:52
Güncelleme Tarihi: 16.07.2023
06:54
Thodex Fatih'e mahkemeden ilk hapis cezası
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, şirketine ilişkin Vergi Denetim Kurulu'na istenen belgeleri vermediği gerekçesiyle yargılandığı davada mahkeme kararını verdi. Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçundan 7 ay 15 gün hapsine karar veren mahkeme Özer'in cezasında ilginç gerekçelerle indirime gitti. Özer hakkında verilen ilk hapis kararında sosyal ilişkileri, suçtan sonraki davranışları indirime konu başlıklar oldu.