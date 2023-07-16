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Haberler Yaşam Thodex Fatih'e mahkemeden ilk hapis cezası
Giriş Tarihi: 16.07.2023 06:52 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 06:54

Thodex Fatih'e mahkemeden ilk hapis cezası

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, şirketine ilişkin Vergi Denetim Kurulu'na istenen belgeleri vermediği gerekçesiyle yargılandığı davada mahkeme kararını verdi. Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçundan 7 ay 15 gün hapsine karar veren mahkeme Özer'in cezasında ilginç gerekçelerle indirime gitti. Özer hakkında verilen ilk hapis kararında sosyal ilişkileri, suçtan sonraki davranışları indirime konu başlıklar oldu.

ARZU KAYA
Thodex Fatih’e mahkemeden ilk hapis cezası

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Vergi Denetim Kurulu tarafından Faruk Fatih Özer'in şirketine ilişkin 2017 yılına ait hesapların incelenmesi yapıldı.

Thodex Fatih’e mahkemeden ilk hapis cezası

Yapılan incelemeler sonucunda 30 Ekim 2021 tarihinde Özer'e tebligat çıkarılarak işletmesine ilişkin belgeleri ibraz etmesi istendi. Ancak tebligata rağmen istenilen belgeleri yasal süre içinde ibraz etmediği ortaya çıktı.

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Thodex Fatih’e mahkemeden ilk hapis cezası

Özer hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Thodex Fatih’e mahkemeden ilk hapis cezası

"O TARİHTE BEN DEĞİL KAYYIM VARDI" SAVUNMASI

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılan Faruk Fatih Özer davanın karar duruşmasında, "Suç tarihinde şirket yetkilisi ben değildim, kayyım atanmıştı.

Thodex Fatih’e mahkemeden ilk hapis cezası

Bu nedenle istesem de defterleri ibraz edemezdim, şirket benim yönetimimde değildi" savunması yaptı.

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