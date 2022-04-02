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Giriş Tarihi: 02.04.2022 16:57 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 14:51

Thodex vurgununda yeni detaylar

Thodex şüphelilerin dünyaca ünlü kripto para borsası Binance'e para aktardığını belirleyen savcılık, yurtdışı borsası ile yazışmalar yaparak şüphelilerin buradaki kripto paralarına el konulmasını talep etti.

ARZU KAYA
Thodex vurgununda yeni detaylar

Ardında binlerce mağdur bırakan Thodex kripto para kurucusu, yöneticisi ve yardımcılarının yer aldığı soruşturmada iddianame tamamlandı.

Thodex vurgununda yeni detaylar

THODEX VURGUNUNDA ÖNEMLİ GELİŞME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 286 sayfalık iddianamede soruşturmada yapılan işlemlere bir bir yer verildi.

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Thodex vurgununda yeni detaylar

ŞÜPHELİLERİN TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yapmış olduğu araştırma sonucunda şüphelilerin bankada bulunan tüm hesapları üzerinde işlem yapılmaması hususunda gerekli önlemlerin alınarak, hesaplarda gerçekleşen her türlü işlem ya da taleplerin Başsavcılığın bilgisi olmadan herhangi bir işleme izin verilmemesi hususunda tüm bankalara yazı yazıldığı aktarıldı.

Thodex vurgununda yeni detaylar

Dahası şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildiği bilgisi yer aldı.

Thodex vurgununda yeni detaylar

PARALAR SAVCILIKÇA AÇILAN HESAPLARA KONULDU

El koyma kararına istinaden Thodex isimli şirketin ve şüphelilerinin bankalarda bulunan bakiyelerinin adli emanete gönderilmesi için Türkiye Bankalar Birliği'ne yazı yazıldığı ve bu kararla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Memurluğu'nca açılan hesaba bakiyelerin aktarıldığı da iddianamede önemli bir detay olarak belirtildi.

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