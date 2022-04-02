Thodex vurgununda yeni detaylar

ŞÜPHELİLERİN TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yapmış olduğu araştırma sonucunda şüphelilerin bankada bulunan tüm hesapları üzerinde işlem yapılmaması hususunda gerekli önlemlerin alınarak, hesaplarda gerçekleşen her türlü işlem ya da taleplerin Başsavcılığın bilgisi olmadan herhangi bir işleme izin verilmemesi hususunda tüm bankalara yazı yazıldığı aktarıldı.