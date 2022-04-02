Thodex vurgununda yeni detaylar

Ardında binlerce mağdur bırakan Thodex kripto para kurucusu, yöneticisi ve yardımcılarının yer aldığı soruşturmada iddianame tamamlandı. THODEX VURGUNUNDA ÖNEMLİ GELİŞME İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 286 sayfalık iddianamede soruşturmada yapılan işlemlere bir bir yer verildi. ŞÜPHELİLERİN TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yapmış olduğu araştırma sonucunda şüphelilerin bankada bulunan tüm hesapları üzerinde işlem yapılmaması hususunda gerekli önlemlerin alınarak, hesaplarda gerçekleşen her türlü işlem ya da taleplerin Başsavcılığın bilgisi olmadan herhangi bir işleme izin verilmemesi hususunda tüm bankalara yazı yazıldığı aktarıldı. Dahası şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildiği bilgisi yer aldı. PARALAR SAVCILIKÇA AÇILAN HESAPLARA KONULDU El koyma kararına istinaden Thodex isimli şirketin ve şüphelilerinin bankalarda bulunan bakiyelerinin adli emanete gönderilmesi için Türkiye Bankalar Birliği'ne yazı yazıldığı ve bu kararla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Memurluğu'nca açılan hesaba bakiyelerin aktarıldığı da iddianamede önemli bir detay olarak belirtildi. ULUSLARARASI BOYUTTA EL KOYMA KARARI Binance adlı uluslararası kripto para borsasına da yazı yazıldığı belirtilen iddianamede, şüphelilerin burada bulunan mal varlığına el koyma işlemi yapılmak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne müzekkere yazıldığı aktarıldı. Gelen yazı cevabı da oldukça önemliydi. Thodex kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin farklı miktar ve farklı cinslerde kripto paralarının bulunduğunun tespit edildiği, şüphelilerin kripto para hesaplarına Binance isimli uluslararası kripto para borsasınca dondurulduğu yani bloke konulduğu vurgulandı.