Haberler Yaşam Thodex'te 95 milyonluk yeni vurgun! Çarpıcı MASAK raporuna SABAH ulaştı: Etkin pişmanlık hamlesi

Giriş Tarihi: 07.04.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 09:29

Thodex'te 95 milyonluk yeni vurgun! Çarpıcı MASAK raporuna SABAH ulaştı: Etkin pişmanlık hamlesi

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atan Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheliyle ilgili yürütülen 2. Thodex soruşturmasında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Dosyaya gelen MASAK raporuna SABAH ulaştı. 582 mağdurun bulunduğu dosyada 575'inin toplam zararı, Özer'in yaptığı vurgun miktarı yaklaşık 95 milyon lira olarak belirlendi. Bazı mağdurların sisteme para yatırmadığı ancak türlü yollarla paralarının sisteme girişinin sağlandığı, Özer'in etkin pişmanlıktan faydalanmak için bazı mağdurların zararını giderdiği de ortaya çıktı. 2. Thodex soruşturması yürürken yüzlerce yeni mağdurun ortaya çıkmasıyla bir 3.'nün de başladığı öğrenildi.