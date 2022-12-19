THY personel alımı ne zaman yapılacak? THY personel alımı başvuruları başladı mı ve şartları neler?

THY KABİN MEMURU VE PİLOT ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

THY 2 bin 600 kabin memuru ve bin 200 pilot alımı başvuru tarihi henüz paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. Duyuru ile birlikte başvuru şartları da belli olacak.

THY PİLOT, KABİN MEMURU VE HOSTES ALIMI NE ZAMAN?

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin 2023 yılında personel alımı yapacağını bildirerek, şunları kaydetti:

"2003'te bizim kabin memuru sayımız 1.579'du. 2022'ye geldiğimizde 8 kat büyüyerek 12 bin 841 kabin memurumuz var halihazırda çalışan. Önemli bir rakam vereyim, biz 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru alacağız. 2003'te 651 pilotumuz varken bu yaklaşık 9 kat büyüyerek 5 bin 793'e erişti. 1. 200 yeni pilot arkadaşımızı da bünyemize katacağız. Yani neredeyse 2003'teki Türk Hava Yolları ölçeğinde büyüyoruz."