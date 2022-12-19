THY personel alımı ne zaman yapılacak? THY personel alımı başvuruları başladı mı ve şartları neler?

KABİN MEMURU OLMA ŞARTLARI NELER?
Bu sene içinde yapılan alımlarda Kabin memuru olmak için gerekli şartlar aşağıdaki gibiydi. Önümüzdeki süreçte başvuru şartlarında değişiklik olabililir.
•T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)
•Başvuru sırasında belirtilecek yaş aralığında olmak
•En az lise mezunu olmak
•İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)
•Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak
•Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)
THY KABİN MEMURU OLMAK İÇİN ARANAN GENEL FİZİKSEL ŞARTLAR
•Kadınlar için 160-180 cm arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak
•Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak
THY PİLOT ALIMI ŞARTLARI
•T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak
•01.01.1962 tarihinden sonra doğmuş olmak
•En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)
•Uçuş kusuru veya uçuş disiplinsizliği nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak
•Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
•Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak
•Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek
•Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak
•Daha önce THY A.O. ve THY A.O.'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak