TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI!

Ticaret Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan ilana göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü (merkez birimi), gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, ticaret il müdürlükleri ve serbest bölge müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere açıktan atama suretiyle 200 muayene memuru, 1300 gümrük muhafaza memuru, 1000 büro personeli kadroları için 2 bin 500 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Adayların, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilgili puan türlerinden 70 ve üzeri almış olması gerekiyor.

Sözleşmeli muayene memurları sözlü sınavla, sözleşmeli gümrük muhafaza memurları fiziki yeterliliğe ilişkin uygulamalı ve sözlü sınavlarla, sözleşmeli büro personeli de KPSS puan sıralaması esas alınarak istihdam edilecek.