Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2022: Ticaret Bakanlığı 2500 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 21.11.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 09:09

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2022: Ticaret Bakanlığı 2500 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları, 21 Kasım 2022 Pazartesi tarihi itibarıyla başlıyor. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ve büro personeli alımı yapılacağı daha önce duyurulmuştu. Ticaret Bakanlığı 2500 personel alımı için başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvuru şartları ve ekranı şeklinde araştırmalarına başladı. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte, 2022 Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2022: Ticaret Bakanlığı 2500 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yayınlanan ilana göre, Ticaret Bakanlığı 2500 personel alımı başvuruları bugün başlıyor. Alımlar muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ve büro personeli kadroları için yapılacak olup adaylarda KPSS önlisans ve lisans sınavlarından en 70 puan alma şartı aranacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, başvuru yaptıkları kadrolara göre fiziki yeterlilik ve sözlü sınavlara katılacak. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte, Ticaret Bakanlığı 2500 personel alımı başvuru ekranı, şartları ve detaylı bilgiler.

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2022: Ticaret Bakanlığı 2500 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI!

Ticaret Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan ilana göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü (merkez birimi), gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, ticaret il müdürlükleri ve serbest bölge müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere açıktan atama suretiyle 200 muayene memuru, 1300 gümrük muhafaza memuru, 1000 büro personeli kadroları için 2 bin 500 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Adayların, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilgili puan türlerinden 70 ve üzeri almış olması gerekiyor.

Sözleşmeli muayene memurları sözlü sınavla, sözleşmeli gümrük muhafaza memurları fiziki yeterliliğe ilişkin uygulamalı ve sözlü sınavlarla, sözleşmeli büro personeli de KPSS puan sıralaması esas alınarak istihdam edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2022: Ticaret Bakanlığı 2500 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları, dijital ortamda 21 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Kasım 2022 saat 17:00'a kadar devam edecek.

Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek. Söz konusu pozisyonlardan yalnızca birine başvuruda bulunulabilecek.

Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak.

Başvuru, yerleştirme ve fiziki yeterlilik sınav sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra Ticaret Bakanlığı internet adresinin (www.ticaret.gov.tr) Duyurular bölümünde ilan edilecek. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin tüm bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2022: Ticaret Bakanlığı 2500 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

SÖZLEŞMELİ MUAYENE MEMURU SINAVA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri gerekmektedir.),

d) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2022: Ticaret Bakanlığı 2500 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

SÖZLEŞMELİ GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU SINAVA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak (01.01.1992 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri gerekmektedir.),

SON DAKİKA