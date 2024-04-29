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Haberler Yaşam TikTok sapkınlığına devlet el koydu! Çocuklar devlet korumasına alındı
Giriş Tarihi: 29.04.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 07:31

TikTok sapkınlığına devlet el koydu! Çocuklar devlet korumasına alındı

TikTok'ta canlı yayın esnasında "Karagül" adlı kullanıcı Merve C., çocuklarına hem şiddet uyguladı hem de yayın açabilmek için oğlunu banyoya kilitledi. Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası Merve C. gözaltına alındı. Sorumsuz annenin elinden alınan 3 çocuk artık devlet korumasına girdi.

Ali ALTUNTAŞ
TikTok sapkınlığına devlet el koydu! Çocuklar devlet korumasına alındı

SABAH'ın TikTok'ta 'Karagül' adıyla yayın yapan ve canlı yayın esnasında çocuklarına şiddet uygulayıp, kafasını kapıya çarparak yaralanan çocuğunu kucağına alarak yayına devam eden Merve C., haberi ses getirdi.

TikTok sapkınlığına devlet el koydu! Çocuklar devlet korumasına alındı

Bursa'da "Karagül" adıyla TikTok'ta yayın açan 177 bin takipçili Merve C. adlı kadının, yaptığı yayınlarda çocuklarına uyguladığı şiddet vatandaşları çileden çıkardı.

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TikTok sapkınlığına devlet el koydu! Çocuklar devlet korumasına alındı

Canlı yayın sırasında kafasını kapıya çarparak yaralanan oğlunu kafası kanamasına rağmen kucağına alarak yayına devam eden Merve C., kendisini eleştirenlere de hareketler savurdu.

TikTok sapkınlığına devlet el koydu! Çocuklar devlet korumasına alındı

Rahat yayın yapabilmek için oğlunu banyoya kilitleyen, 'SMA hastalarına yardım etmeyin' diyen ve Atatürk ile dalga geçen Merve C., bir lokantada yemek yerken yaptığı canlı yayın esnasında gözaltına alındı.

TikTok sapkınlığına devlet el koydu! Çocuklar devlet korumasına alındı

ÇOCUKLARI DEVLET KORUMASINA ALINDI

Hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Merve C.'nin canlı yayınlarında yaşananların ardından harekete geçen Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de Merve C.'nin 3 çocuğunu devlet korumasına aldı.

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