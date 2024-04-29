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TikTok sapkınlığına devlet el koydu! Çocuklar devlet korumasına alındı
Giriş Tarihi: 29.04.2024 07:30
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
07:31
TikTok sapkınlığına devlet el koydu! Çocuklar devlet korumasına alındı
TikTok'ta canlı yayın esnasında "Karagül" adlı kullanıcı Merve C., çocuklarına hem şiddet uyguladı hem de yayın açabilmek için oğlunu banyoya kilitledi. Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası Merve C. gözaltına alındı. Sorumsuz annenin elinden alınan 3 çocuk artık devlet korumasına girdi.