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Time Out Dergisi açıkladı! Dünyanın "en havalı semti" : Listeye Türkiye'den öyle bir yer girdi ki... Herkes orada yaşamak istiyor!
Giriş Tarihi: 03.01.2024 08:52
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
10:15
Time Out Dergisi açıkladı! Dünyanın "en havalı semti" : Listeye Türkiye'den öyle bir yer girdi ki... Herkes orada yaşamak istiyor!
İngiliz seyahat dergisi Time Out, "Dünyanın en havalı semtleri" listesini açıkladı. 2023 yılına damga vuran bu liste, aynı zamanda insanların hem gezmeyi hem de yaşamayı en sevdiği mahalleler olarak biliniyor. 40 farklı semtin dahil olduğu bu listeye Türkiye'den de herkesin bildiği bir yer dahil oldu. İşte ayrıntılar...