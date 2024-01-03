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Haberler Yaşam Time Out Dergisi açıkladı! Dünyanın "en havalı semti" : Listeye Türkiye'den öyle bir yer girdi ki... Herkes orada yaşamak istiyor!
Giriş Tarihi: 03.01.2024 08:52 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 10:15

Time Out Dergisi açıkladı! Dünyanın "en havalı semti" : Listeye Türkiye'den öyle bir yer girdi ki... Herkes orada yaşamak istiyor!

İngiliz seyahat dergisi Time Out, "Dünyanın en havalı semtleri" listesini açıkladı. 2023 yılına damga vuran bu liste, aynı zamanda insanların hem gezmeyi hem de yaşamayı en sevdiği mahalleler olarak biliniyor. 40 farklı semtin dahil olduğu bu listeye Türkiye'den de herkesin bildiği bir yer dahil oldu. İşte ayrıntılar...

Time Out Dergisi açıkladı! Dünyanın en havalı semti : Listeye Türkiye’den öyle bir yer girdi ki... Herkes orada yaşamak istiyor!

TOMİGAYA - TOKYO

Japonya'nın en ünlü semtlerinden biri olan Tomigaya, listenin 10. sırasında yer alıyor. Özellikle "jet sosyetenin" gözdesi olan bu semt, aynı zamanda dünyanın da favorileri arasında bulunuyor.

Time Out Dergisi açıkladı! Dünyanın en havalı semti : Listeye Türkiye’den öyle bir yer girdi ki... Herkes orada yaşamak istiyor!

WEST - AMSTERDAM

Listenin 9. sırasında bulunan Amsterdam, özellikle West semtiyle öne çıkıyor. Bu ilçe 2010 yılında dört eski ilçenin (Oud West, Westerpark, De Baarsjes ve Bos en Lommer) birleşmesiyle kuruldu.

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Time Out Dergisi açıkladı! Dünyanın en havalı semti : Listeye Türkiye’den öyle bir yer girdi ki... Herkes orada yaşamak istiyor!

ISOLA - MİLAN

Listenin 8. sırasında bulunan bu İtalyan semti, kendine özgü tarihi dokusu ve modern dokunuşlarıyla dünyanın da gözdelerinden. Isola, grafitilerle kaplı özgün bir yerleşim bölgesi olmasının yanı sıra, dar sokakları moda ürünleri satan butikleri, organik gıda dükkanları ve ikinci el mağazalarıyla oldukça dikkay çeker. Üstelik az bulunacak atmosferiyle aile işletmesi trattoria'lar ile yemyeşil avlulardaki şık kafeleri bir arada bulabilirsiniz. Rönesans Dönemi'nden kalma Santa Maria alla Fontana Kilisesi, fresklerle kaplı kemerleriyle ünlüdür.

Time Out Dergisi açıkladı! Dünyanın en havalı semti : Listeye Türkiye’den öyle bir yer girdi ki... Herkes orada yaşamak istiyor!

MİD-CİTY - NEW ORLEANS

Listenin 7. sırasındaki bu semt, aynı zamanda New Orleans'ın da kalbini oluşturuyor. Mid-City, adından da anlaşılacağı gibi, New Orleans'ın ortasında, bir zamanlar Mississippi Nehri'nin doğal setinin arka yamacında, nehrin taşkın yatağının giderek azalan bir bölümünde yer alıyor. Zamanla bu tarihi semt, kendine özgü yapısıyla eşsiz bir semte dönüşmüş ve şu anda dünyanın da en sevilen semtlerinden birini oluşturuyor.

Time Out Dergisi açıkladı! Dünyanın en havalı semti : Listeye Türkiye’den öyle bir yer girdi ki... Herkes orada yaşamak istiyor!

BRUNSWICK EAST - MELBOURNE

Brunswick East, Melbourne'da bulunan bir banliyo ve listenin 6. sırasında yer alıyor. Bu bölge, Melbourne'un kuzeydoğusunda yer alır. Genellikle canlı bir kültürel atmosfere sahiptir ve çeşitli kafe, restoran ve mağazalara ev sahipliği yapar. Ayrıca, birçok park ve yeşil alana da ev sahipliği yapan bu semt, dünyanın en sevilen mahallelerinden biri.

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