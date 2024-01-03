Time Out Dergisi açıkladı! Dünyanın "en havalı semti" : Listeye Türkiye'den öyle bir yer girdi ki... Herkes orada yaşamak istiyor!

BRUNSWICK EAST - MELBOURNE

Brunswick East, Melbourne'da bulunan bir banliyo ve listenin 6. sırasında yer alıyor. Bu bölge, Melbourne'un kuzeydoğusunda yer alır. Genellikle canlı bir kültürel atmosfere sahiptir ve çeşitli kafe, restoran ve mağazalara ev sahipliği yapar. Ayrıca, birçok park ve yeşil alana da ev sahipliği yapan bu semt, dünyanın en sevilen mahallelerinden biri.