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Giriş Tarihi: 26.02.2024 12:36 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 12:43

Tıpta binde bir görülen olay: İkiz bebek bekleyen anne ultrason girdiğinde şoke oldu!

Antalya'da Hasan-Asiye Sönmez çifti, 4 yıl evlat hasreti çekti. Çift, tüp bebek tedavisinin ardından ikiz bebekleri olacağını öğrendi. 19 Aralık'ta doktor kontrolüne giden anne Asiye Sönmez, ultrasona girdiğinde aldığı haberle şok geçirdi. Doktoru, "Tıpta binde bir görülen olay" diyerek aileye müjdeli haberi verdi…

Tıpta binde bir görülen olay: İkiz bebek bekleyen anne ultrason girdiğinde şoke oldu!

Antalya'da yaşayan Hasan Sönmez (41) ve Asiye Sönmez (37) çifti, uzun süredir evli olmalarına rağmen bebek hasreti çekmeye başladı. Birçok merkeze başvurup tedavi yolları arayan çift, zaman zaman umutsuzluğa kapılsa da yılmadı.

Tıpta binde bir görülen olay: İkiz bebek bekleyen anne ultrason girdiğinde şoke oldu!

KONTROLE GİTTİĞİNDE ÖĞRENDİLER!

Bir arkadaşının tavsiyesiyle özel bir merkezde tedavi olan çifte, bir ay sonra gebelik müjdesi verildi. 2 ay sonra kontrole gelen çift ikiz bebekleri, 3 ay sonraki kontrolde ise üçüz gebeliğin olduğu söylendi. Bir bebek hayaliyle yola çıkan Sönmez ailesi, üçüz bebeklerinin olacağı müjdesiyle büyük mutluluk yaşadı. 19 Aralık, 16.37'de biri tek yumurta ikizi, diğer tek olmak üzere bin 500 gram ağırlığında 3 erkek bebek dünyaya geldi. Bebeklere Muhammet Eren Sönmez, Yusuf Efe Sönmez ve Behçet Can Sönmez isimleri verildi. Tıpta binde bir olarak gerçekleşen durum karşısında hem aile hem hastanede büyük sevinç yaşadı.

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Tıpta binde bir görülen olay: İkiz bebek bekleyen anne ultrason girdiğinde şoke oldu!

"ÖLÜM PAHASINA ÜÇÜNÜ DE İSTEDİM"

Anne Asiye Sönmez, bebek sahibi olmanın hayalini kurduğunu ama en çok eşinin bir çocuk sahibi olması istediğini söyledi. Eşinin başkasını çocuğunu severken, insanların bir anda çocuğu çekiverdiğini ve buna çok üzüldüğünü anlatan Sönmez, "Allah'ımdan diledim. Bayağı bir doktor gezdik. Sonunda bebek sahibi olduk. Doktorlarımız sayesinde üçüz gebelik sürecimiz daha kolay geçti. İkiz bebek diye yola çıktık ama üçüncüsü bize sürpriz oldu. Üçüz gebelik tehlikeli olabilir denildi ama ölümüm pahasına da olsa üçünü de istedim. Doktorlarımla güzel bir süreç geçirdik" dedi.

Tıpta binde bir görülen olay: İkiz bebek bekleyen anne ultrason girdiğinde şoke oldu!

"BİR BEBEK DİYE YOLA ÇIKTIK AMA…"

1 bebekle amacıyla çıktık yola, sonra iki, en son ise üçüzümüz olduğunu duyunca büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren Sönmez, "Herkes umutlu on olsun, kendine inansın. Üçünü biberon hazırlayıp besliyorum. Tek yumurta ikizimiz ve bir tane de tek oğlumuz var. İkizler sarışın, tek olan üçüzümüz ise hafif esmer" diye konuştu.

Tıpta binde bir görülen olay: İkiz bebek bekleyen anne ultrason girdiğinde şoke oldu!

DUYDUKLARINDA ŞOKE OLDULAR

Baba Hasan Sönmez, 4 yıldı evli olduklarını bir süredir ise çocuk sahibi olmak için araştırma içinde olduklarını kaydetti.

Arkadaşının önerisi ile bir merkeze gittiklerini anlatan Sönmez, "Aşılama yapıldı ve bir ay içinde yüzde 80'e yakın gebelik olma durumu var denildi. Eşim iki aşılama yaptırmış. Bu arada biz köye gittik, mantar zamanıydı. Ormanda gezerken eşim iştahı açık, bol su içiyor yemek yiyor, midesi bulanıyor. Eşime hamile olduğunu söyledim. İnanmadı. Ertesi gün doktora geldik, bir bebeğimizin olacağını öğrendik. Aradan bir ay geçti kontrole geldik, ikizimizin olacağını söylediler. 3'üncü ay içinde bir kontrol daha yapıldı ama benim haberim yok. Eşim telefon etti, 'Haberin var mı sana büyük bir sürpriz vereceğim' dedi. Aklımın ucundan geçmiyor ama üçüz. Nasıl üçüz olur, dalga mı geçiyorsun" dedi. Elim ayağım boşaldı, elimdeki tabaklar düştü, ne yaptığımı bilemedim. Şok oldum, terlemeye başladım. Eşimin dalga geçtiğini düşündüm. Fotoğrafı gelince çok sevindim" diye konuştu.

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