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Tıpta binde bir görülen olay: İkiz bebek bekleyen anne ultrason girdiğinde şoke oldu!
Giriş Tarihi: 26.02.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
12:43
Tıpta binde bir görülen olay: İkiz bebek bekleyen anne ultrason girdiğinde şoke oldu!
Antalya'da Hasan-Asiye Sönmez çifti, 4 yıl evlat hasreti çekti. Çift, tüp bebek tedavisinin ardından ikiz bebekleri olacağını öğrendi. 19 Aralık'ta doktor kontrolüne giden anne Asiye Sönmez, ultrasona girdiğinde aldığı haberle şok geçirdi. Doktoru, "Tıpta binde bir görülen olay" diyerek aileye müjdeli haberi verdi…