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Tıpta görülmemiş vaka! Kafasına taş çarptı sandı, beyninden kurşun çıktı: "Yaşayabilmesinin ardındaki mucize..."
Giriş Tarihi: 21.01.2024 08:52
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
09:02
Tıpta görülmemiş vaka! Kafasına taş çarptı sandı, beyninden kurşun çıktı: "Yaşayabilmesinin ardındaki mucize..."
Başından vurulduğunu anlamadan dört gün boyunca hayatına devam eden ve hatta partiye bile katılan bir adam, tıp dünyasında ve medyada büyük ilgi gördü. Günlerce nasıl bu şekilde yaşadığına dair ise doktorlar beklenmeyen bir açıklamada bulundu.