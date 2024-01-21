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Haberler Yaşam Tıpta görülmemiş vaka! Kafasına taş çarptı sandı, beyninden kurşun çıktı: "Yaşayabilmesinin ardındaki mucize..."
Giriş Tarihi: 21.01.2024 08:52 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 09:02

Tıpta görülmemiş vaka! Kafasına taş çarptı sandı, beyninden kurşun çıktı: "Yaşayabilmesinin ardındaki mucize..."

Başından vurulduğunu anlamadan dört gün boyunca hayatına devam eden ve hatta partiye bile katılan bir adam, tıp dünyasında ve medyada büyük ilgi gördü. Günlerce nasıl bu şekilde yaşadığına dair ise doktorlar beklenmeyen bir açıklamada bulundu.

Tıpta görülmemiş vaka! Kafasına taş çarptı sandı, beyninden kurşun çıktı: Yaşayabilmesinin ardındaki mucize...

Brezilya'den Mateus Faciom isimli bri kişi, acil bir şekilde ameliyata alınmaya karar verildiğinde neler olduğunu anlamamıştı.

Tıpta görülmemiş vaka! Kafasına taş çarptı sandı, beyninden kurşun çıktı: Yaşayabilmesinin ardındaki mucize...

Yılbaşı gecesinde dışarıda eğlenirken "kafasına taş çarptığını" anlatan genç, aslında gerçekte ne olduğunun farkına varmamıştı.

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Tıpta görülmemiş vaka! Kafasına taş çarptı sandı, beyninden kurşun çıktı: Yaşayabilmesinin ardındaki mucize...

"Taş sandığı" darbenin ağrısı geçince Mateus Faciom yeni yılı kutlamaya devam etti, denizde yüzdü ve hatta vurulduğunu fark etmeden 320 km'lik bir yolculuk bile yaptı.

Tıpta görülmemiş vaka! Kafasına taş çarptı sandı, beyninden kurşun çıktı: Yaşayabilmesinin ardındaki mucize...

Fakat yaklaşık 4 gün sonra kolunda ortaya çıkan spazmlar sonucunda hastaneye gitmeye karar verdi.

Tıpta görülmemiş vaka! Kafasına taş çarptı sandı, beyninden kurşun çıktı: Yaşayabilmesinin ardındaki mucize...

Rio de Janeiro'daki evine dönerken kornaya basmak istediğinde bir şeylerin garipleştiğini fark etti. Kol spazmı nedeniyle arabayı defalarca bırakmak zorunda kaldı ve kolunu hareket ettirememeye başladı.

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