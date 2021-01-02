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Tofaş Kartal'ın yeni hali şaşkına çevirdi! Kartal'ı görenler en başta hangi araç olduğunu anlamadı
Halk arasında kuş serisi olarak bilinen, Şahin, Doğan ve Kartal artık üretilmemesine karşın, oldukça ilgi gören araçlar. Açık olmak gerekirse sevenleri çok. Bu araçlardan temiz olanını bulmak çok zor. Düşük km'li ve temiz olan az sayıdaki araç da yüksek fiyatlarla satılıyor. Bazı kişiler ise kuş serisi modellerinin hurdaya çıkmış, km'si yüksek veya bakımsız olanlarını uygun fiyata satın alıp, toparlıyor. Yaptıkları yenileme ile arabayı ilk günkü haline geri döndürüyor. Bir usta hurda durumdaki Tofaş Kartal'ı yeniledi. Hatta yenilemeyi bırakın adeta başka bir modele çevirdi.
Giriş Tarihi: 02.01.2021
18:23
Güncelleme Tarihi: 02.01.2021
18:25
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