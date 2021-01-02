Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tofaş Kartal'ın yeni hali şaşkına çevirdi! Kartal'ı görenler en başta hangi araç olduğunu anlamadı

'ın yeni hali şaşkına çevirdi! 'ı görenler en başta hangi araç olduğunu anlamadı

Halk arasında kuş serisi olarak bilinen, , ve artık üretilmemesine karşın, oldukça ilgi gören araçlar. Açık olmak gerekirse sevenleri çok. Bu araçlardan temiz olanını bulmak çok zor. Düşük km'li ve temiz olan az sayıdaki araç da yüksek fiyatlarla satılıyor. Bazı kişiler ise kuş serisi modellerinin hurdaya çıkmış, km'si yüksek veya bakımsız olanlarını uygun fiyata satın alıp, toparlıyor. Yaptıkları yenileme ile arabayı ilk günkü haline geri döndürüyor. Bir usta hurda durumdaki 'ı yeniledi. Hatta yenilemeyi bırakın adeta başka bir modele çevirdi.

Giriş Tarihi: 02.01.2021 18:23 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 18:25
Tofaş Kartal'ın yeni hali şaşkına çevirdi! Kartal'ı görenler en başta hangi araç olduğunu anlamadı

Hurda 'ın değişimi oldukça konuşuldu. Usta elinde bulunan aracı baştan aşağıya komple yeniledi.

Tofaş Kartal'ın yeni hali şaşkına çevirdi! Kartal'ı görenler en başta hangi araç olduğunu anlamadı

Ancak usta aracın modifiye işlemi bittikten sonra herhangi bir şekilde trafiğe çıkamayacağını dile getirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tofaş Kartal'ın yeni hali şaşkına çevirdi! Kartal'ı görenler en başta hangi araç olduğunu anlamadı

'ın kare kare değişimi...

Tofaş Kartal'ın yeni hali şaşkına çevirdi! Kartal'ı görenler en başta hangi araç olduğunu anlamadı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Tofaş Kartal'ın yeni hali şaşkına çevirdi! Kartal'ı görenler en başta hangi araç olduğunu anlamadı
SON DAKİKA